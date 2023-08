PRODU, líder de contenidos para Hispanoamérica, destaca transformación de RTVD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La prestigiosa empresa PRODU, líder de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano de Estados Unidos en información y contactos en la industria de la televisión latinoamericana, resaltó «el histórico proceso de transformación» que experimenta la televisión pública dominicana bajo la dirección del productor Iván Ruiz.

«Después de años de poca actividad, poca audiencia, el Canal 4 estatal entró en una era de completa innovación, digitalización e internacionalización de RTVD, Tu Televisión Pública, con 71 años de historia», resaltó Produ en una amplia publicación en su plataforma noticiosa.

«El productor, creativo y presentador de televisión Iván Ruiz, agregó Produ, con más de tres décadas en el medio, incluyendo un tiempo de formación en la televisión venezolana durante su época de oro, lidera este proceso que ha impulsado el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader».

El veterano periodista Richard Izarra, fundador y CEO de PRODU, fue quien personalmente realizó el especial de #Produprimetime desde Santo Domingo, haciendo un recorrido en las instalaciones de Radio Televisión Dominicana y realizando una entrevista a Iván Ruiz y a su equipo.

Junto a Ruiz, conductores, actores, directores y productores de la nueva programación del canal cuentan a PRODU el impacto de estos cambios que llegan con la digitalización de la televisión en el país caribeño.

Este proceso sigue una premisa, como señala Iván Ruiz: “la televisión pública tiene que tener audiencia para que justifique el soporte de ser pagada por el erario, por los impuestos de la gente”.

En la publicación se resalta la estructura informativa de Central Noticias, equipada de unidades de producción de los noticieros con la adquisición de 14 unidades entre live view y live connect para poder transmitir en vivo desde cualquier lugar del país.

“Donde ocurre una noticia, ahí habrá una cámara de RTVD, no importa la que sea. Ves una emisión de noticias, y en una hora puedes ver hasta seis o siete transmisiones en vivo desde diferentes lugares. Estamos apostando a esa televisión en vivo. La gente busca estar informada, pero por un medio veraz, un medio que filtre, un medio que no sea fake news, que no se invente la noticia buscando likes. Esta es la televisión pública, pero la televisión pública no está de rodillas ante el Gobierno, es objetiva, es la televisión de la gente y esa fue una de las cosas que hablé con el Presidente y que me ocupaban si yo dirigía RTVD”, comenta Iván Ruiz a Produ.

También se centra en los ejes centrales de la actual gestión de RTVD que gira sobre la creación de un instituto audiovisual para formar los talentos nuevos y viejos en las nuevas herramientas de producción de contenidos televisivos, la grabación de series de televisión.

Por igual, se resalta la puesta en el aire, dirigida a la diáspora dominicana, de una señal internacional y el impulso de nuevos programas, generándose una constante actualización de contenidos.