ProDominicana clausura evento Exhibición de la Oferta Exportable del Sector Belleza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una clausura llena de color y emociones, celebrada en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), concluyendo exitosamente la Exhibición de la Oferta Exportable del Sector Belleza. El evento fue diseñado con el objetivo de continuar impulsando estrategias que permitan a los actores de esta industria acceder a nuevos mercados.

Durante los últimos 3 meses, hemos sido testigos de la creatividad, calidad y diversidad de los productos de belleza que se producen en nuestro país. Desde productos para el cabello hasta cremas hidratantes, pasando por exquisitas fragancias, la oferta exportable dominicana del sector belleza nos ha dejado maravillados.

La actividad, encabezada por la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla incluyó un panel denominado: “República Dominicana Exporta Belleza” en la que participaron como panelistas: Anamía Abreu, empresaria y creadora de contenidos de belleza, Gema Herrera, cosmetóloga profesional y Massiel Nina empresaria de la industria del maquillaje, moderado por Marielle Araujo conductora de Fashion Freak Club.

Las panelistas conversaron sobre retos y oportunidades de la industria de la belleza en República Dominicana. Además, disertaron sobre las nuevas tendencias del sector y como esté les ha ayudado a diversificar sus ingresos y aportar al dinamismo de la economía local.

En ese sentido, Riveiro expresó que las exportaciones del sector belleza de República Dominicana se han posicionado en los mercados internacionales gracias al nivel de calidad que poseen los cosméticos elaborados en el país.

«Estamos llevando la República Dominicana a competir con bienes acabados, los que generan mayor volumen de ventas, empleos especializados y posibilitan encadenamientos productivos a nuevos niveles. En el 2022, las exportaciones de este sector alcanzaron la cifra de USD$116.6 millones, creciendo en un 6.87% en comparación al 2021 y en un 3.19% al 2020. Asimismo, para el trimestre enero-marzo 2023, este sector ha acumulado un total de USD$23.74 millones en exportaciones”, informó.

En cuanto al primer trimestre del 2023, las mezclas de sustancias odoríferas lideran las exportaciones con USD$6.39 millones, seguido de las preparaciones para el maquillaje USD$3.69 MM. Las exportaciones de este sector han sido principalmente dirigidas a los Estados Unidos, alcanzando la cifra de USD$71.89 millones en el 2022 y representando el 61.66% del monto total alcanzado en este período. Para el primer trimestre del 2023, este mercado mantiene esta tendencia acumulando USD$11.46 millones.

ProDominicana exhibió los productos de empresas exportadoras de la industria de la belleza dominicana. Entre ellas se destacan: Laboratorios Capilo, Yelena Plus, Sarise Cosmética SRL (Wiu), Creaciones de la tierra (Moringaia), Laboratorios MK, Laboratorios JM Rodríguez (Natural Plus), Orgliz, AVA Care, Ginger Milk, Vialen, Camilo Labs, Kapril Industrial, Deya by Dewi Peña, Star Products, Royste SRL, Maka SRL, La Savonnerie, Efectos LMR SRL, Grupo Villa Sol, Gil Rose, Halka Hair, Laboratorios Dr. Collado, Q&S Laboratorios, West S.A. Además, contó con un brindis para el disfrute de los participantes a cargo de Oliver & Oliver.

