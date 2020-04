Procuraduría: Ni fugas, ni muertos, La Victoria se encuentra en completa calma

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró este viernes que en el motín registrado ayer en la cárcel de La Victoria cinco reclusos resultaron heridos de perdigones, mientras que un agente sufrió una lesión por arma blanca, pero que no hubo muertos.



Un reporte de la PGR señala, además, que tampoco se registraron fugas del penal, en el que se han producido al menos cuatro fallecimientos por coronavirus.



Cuatro de los presos sufrieron “heridas menores” de perdigones” y fueron curados en el dispensario médico del penal, mientras que otro fue trasladado a un centro de salud “para observación” ya que presenta heridas en los brazos.



Aunque la Procuraduría aseguró que no se produjeron muertes durante el motín, el responsable de atención penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CDND-RD), Felipe Selmo Ferrand, aseguró a Efe ayer haber recibido mensajes e imágenes “de presos que han sido asesinados”.



Los presos se amotinaron porque “se oponen” a ser trasladados a otros centros penitenciarios, medida tomada por las autoridades sanitarias para intentar contener el brote de COVID-19 en el penal, según dijo a Efe la portavoz de la PGR, Julieta Tejada.



La Victoria cuenta con cerca de 8,500 reclusos, cifra por encima de su capacidad, y es la primera cárcel dominicana en la que se han registrado varios casos de coronavirus.



La cárcel está intervenida por las autoridades sanitarias desde el sábado pasado y se ha procedido a aislar a varios presos y a trasladar, por lo menos a 50, a otras cárceles recién construidas pero todavía no inauguradas.



La República Dominicana registra 2,349 casos confirmados de COVID-19 y 118 fallecidos, según informó este jueves el Ministerio de Salud Pública.

Información oficial motín ocurrido en el penal de La Victoria: * 4 internos con heridas menores a causa de perdigones, curados en el dispensario del penal. * 1 herido también de perdigones, llevado a un centro de salud para observación por presentar heridas en los brazos. 1/2 — Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) April 10, 2020

