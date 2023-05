Procuradora fiscal: El 85 % mujeres denuncian actos de violencia no son asesinadas por sus parejas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La procuradora fiscal y directora contra la Violencia de Género del Ministerio Público, Andrea Villa Camacho, reveló este lunes que el 85 % de las mujeres que denuncian actos de violencia en el país no son asesinadas por sus parejas y que aunque no existe un sistema perfecto, el Ministerio Público está formado por hombres y mujeres con propósitos.

“Es cierto que tenemos muchas oportunidades de mejora, estamos trabajando en mejorar la persecución constante, existe un Ministerio Público comprometido, quizás no perfecto, pero que lo da todo las 24 horas para proteger a las mujeres” apuntó.

En una entrevista en el programa «Siendo Honestos» de Katherine Hernández, la procuradora Villa Camacho sostuvo que la sociedad debe enfrentar la violencia y el machismo, incluirse y repudiar estos actos. “El machismo es un fenómeno que no le gusta ser enfrentado y toda la sociedad debe repudiar estos actos, aquí si existe machismo y lo vemos en todos lados” expresó.

Desmontar un monstruo como la violencia no es un proceso que se hará de la noche a la mañana.

Andrea dijo entender que la pena no es lo que va a resolver el problema de violencia de género, sino, a través de la educación sobre la igualdad.

“La violencia afecta las familias, lacera la sociedad, afecta a los hombres que ejercen la violencia y afecta a todo un país, entonces nos queda entender de una vez por todas que este fenómeno criminal, es un asunto de todas las instituciones hasta del sector privado, de los medios de comunicación, de lo que pasa en las familias y en las escuelas”, dijo.

En cuanto a la ley No. 24-97 que introduce modificaciones al código procesal penal y al código para la protección de niños, niñas y adolescentes Andrea Villa Camacho apunta que dicha ley ha sido el fruto de la lucha de grupos feministas que trabajaron arduamente por los derechos de la mujer “hemos avanzado y quien dice que no hemos avanzado está negando los derechos que las mujeres han adquirido, las luchas que han tenido muchas mujeres de valor de este país, si nos ponemos una venda y negamos los avances que hemos tenido le estamos quitando a la mujer la esperanza, es darle poder al machismo y decir que no hay avances ni salidas es quitarle a la mujer la esperanza de salir del machismo”.

Villa Camacho afirmó que a lo largo de su carrera ha tenido momentos amargos, que no mira cuantas veces se ha caído y que su carrera la enfrenta con valentía y enfocada en lograr sus objetivos. “La vida me ha pegado duro pero he tenido grandes satisfacciones cuando veo mujeres victoriosas, mujeres que a veces yo no recuerdo y me dicen que están vivas gracias a mi trabajo y yo creo en el derecho que tienen las mujeres a tener una vida libre de abusos, la violencia no es igualdad”, expresó.

También se refirió al trabajo que viene haciendo el Ministerio Público en cuanto a violencia de género, y apuntó que son muchas las amenazas que reciben los fiscales dentro de la carrera y que nunca he tenido miedo porque para ser fiscal no se puede tener miedo.

El hombre siempre va a negar que cometió algún acto de violencia, para el machista la mujer siempre es la culpable

Existe un alto porcentaje de hombres privados de libertad por feminicidio los cuales se quejan de las condenas dictadas por el Ministerio, pero para la directora de la Unidad Contra la Violencia de Género en el Ministerio Público todo el que comete un acto de violencia lo desmiente.

“El hombre siempre va a negar que cometió algún acto de violencia, para el machista la mujer siempre es la culpable”, afirmó.

En cuanto a la justificación de la violencia que se visibiliza a través de las redes sociales donde a la mujer se le culpabiliza y responsabiliza de los hechos, Ana Andrea explicó que la violencia se está normalizando y que hoy en día el agresor es justificado.

En ese sentido, puntualizó que: “Vemos al agresor como a una víctima y la víctima como la verduga del agresor, y me preocupa mucho como servidora y fiscal ver como enfocamos la noticia de manera errada solo por un like, ponemos los cadáveres, la escena del crimen, damos detalles de cómo la asesinó, llenamos las redes de fotografías de las víctimas, como vivimos en la era de la inmediatez, todo el mundo es reportero e influencer y nos olvidamos del impacto que tiene una noticia de violencia de género».

Relacionado