Procurador General de Anguila afirma transparencia reduce delitos financieros

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Procurador General de Anguila, John McKendrick, afirmó que la transparencia es el elemento clave para la reducción de los delitos financieros a nivel mundial, durante un conversatorio titulado “La Transparencia como generadora de productividad: Qué podemos aprender de la experiencia británica”.

El orador expuso al sector empresarial dominicano durante un desayuno organizado por la Cámara Británica de Comercio y la Embajada Británica en Santo Domingo, las experiencias y sistemas de aplicación eficiente en materia de delitos y crímenes financieros en Reino Unido resaltando la importancia de la transparencia en los procesos, regulación de las leyes de libre acceso a la información, licitaciones públicas y la libertad de prensa.

José A. Rodríguez, presidente de la BRITCHAM expresó que para la Cámara Británica de Comercio es de vital importancia siempre tratar de aportar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en República Dominicana y en los países latinoamericanos.

“Entre los retos que tenemos por delante es el incremento de la transparencia tanto en el sector público como en el sector privado”, añadió.

“Es por esto que hoy invitamos al procurador McKendrick con la conferencia titulada la transparencia como generadora de productividad, porque cuando los sectores se comprometen en tener gestiones transparentes, podemos contar con un Estado que administra los recursos recaudados de manera eficiente y con un contribuyente que aporta a la sociedad lo que le corresponde para el bien común”, concluyó Rodríguez.

De su lado el Embajador británico, Chris Campbell, expresó que en todo el mundo se enfrenta una lucha diaria para ser cada vez más flexibles y ágiles, si esperamos asegurarnos de que podamos promover la transparencia y por lo tanto permitir una mayor competitividad y productividad en cualquier país.

“La transparencia es como la seguridad cibernética: requiere que estemos atentos y proactivos si esperamos minimizar el riesgo comercial”, sostuvo.

Durante la conferencia el orador invitado destacó que para que en un país exista transparencia se debe proceder con el cumplimiento del Estado de Derecho quien es un actor importante para su desarrollo.

Expresó que es muy necesario no solo establecer leyes, sino también cumplir con los procesos correctamente tanto en el sector público como en el privado.

“Necesitamos que los sistemas judiciales, penales, administrativos, comerciales, y demás sean eficaces y administrados eficientemente”, resaltó.

Al encuentro se dieron cita el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el viceministro de relaciones exteriores para asuntos económicos y cooperación internacional, Hugo Rivera Fernández, el procurador general adjunto Rodolfo Espiñeira, la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice.

También, el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, entre otras figuras destacadas del sector público y empresarial del país.

Sobre McKendrick

McKendrick, de origen británico, es licenciado en Economía de la Escuela de Economía de Londres, tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad de Lovania y una maestría de la Universidad de Oxford.

En 1999 fue llamado al Colegio de Abogados de Inglaterra, y posteriormente al Colegio de Abogados de Escocia en el 2008, pasando en el 2013 al Tribunal Supremo del Caribe Oriental.

Ha trabajado a su vez en América Central por invitación del Gobierno Británico, y en el 2010 fue nombrado como coordinador de los Tribunales Adicionales de Necesidades de Apoyo para Escocia; Así mismo fue el abogado

“Times of the Week” en 2013 y nominado al premio Barrister of the Year de la revista The Lawyer en el 2016.

En febrero de este mismo año fue nombrado Consejero de la Reina Isabel II y en junio pasa a ser el actual Fiscal General de Anguila.

Se destaca además por varias publicaciones de su autoría.

