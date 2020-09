Procurador fiscal en Azua califica de irresponsable denuncia sobre invasores de terreno

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo. – Este miércoles el procurador fiscal en la provincia de Azua, Dante Castillo, calificó de irresponsable al señor Dominiciano Herrera, quien lo acusó de permitir que invasores ocupen terrenos ilegales en esa ciudad en complicidad con los fiscales.

Castillo, quien manifestó que recibió en dos ocasiones en su despacho a Herrera, producto de una querella que había interpuesto contra el supuesto invasor Víctor Grandell, negó que permita a invasores ocupar terrenos ilegales “somos duro con los invasores, pero aplicando siempre el debido proceso y el imperio de la ley”.

“Él debe aclarar en qué consiste la alegada complicidad de mi persona con abogados, que no me une ningún tipo de relación, al tiempo que adelantó que si no está en capacidad de demostrar la denuncia debe retratarse, porque de lo contrario me reservo el derecho de proceder de conformidad con la ley”, sostuvo.

Puntualizó que él debe decir de manera responsable cuales son los fiscales que, según su denuncia él ha vendido terrenos en combinación con ellos y los mismos han sido invadidos.

Indicó que por la denuncia que presentó el señor Herrera son terrenos con sus títulos de propiedad, destacando que cuando hay invasión de terrenos con títulos, es al abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras que le corresponde otorgar auxilio de fuerza pública para su desocupación.

Agregó que cuando se presentan denuncias en ese sentido, intenta conciliarlo haciendo uso de la solución alterna del conflicto, para si se llega a una solución abandonen de manera voluntaria.

El procurador fiscal de Azua, aseguró que en la Fiscalía se investiga y se da respuesta a cualquier denuncia o querella que ponga en relación a cualquier ciudadano, al tiempo que dijo le asalta la impresión de que hay un plan para desacreditar la entidad.