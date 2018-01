Pro Consumidor dice impacta alrededor de 600 mil consumidores con campaña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor informóeste martes que mediante la campaña “No juegues con la seguridad de tus hijos” se logró impactar alrededor de 600 mil consumidores sobre la importancia de comprar juguetes seguros por motivo al Día de Reyes.

La campaña que inició el 22 de diciembre y concluyó el 5 de enero, abarcó las principales jugueterías y establecimientos comerciales tanto de la provincia de Santiago, Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, teniendo a la vez una significativa incidencia por las redes sociales. Al tiempo que se visitaron instituciones del Estado, Iglesias, centros religiosos, asociaciones de consumidores, llevando informaciones puntuales sobre obsequiar juguetes seguros y educativos.

A través de las orientaciones de educación se impactó más de 30 mil personas en un volanteo mano a mano. Asimismo en las redes sociales se logró una impresión de 568,869 de usuarios mediante 277 publicaciones realizadas por la cuenta @ProconsumidorRD.

En Twitter alcanzamos 578 retweets, 748 me gusta y 374,3K impresiones; en Facebook 285 me gusta; 37 mil 507 alcance; 7, 900 reproducciones de videos y 1,421 visitas. Asimismo en Instagram 1,457 me gusta; 1, 234 reproducciones, visitas al perfil 1,638, personas alcanzadas 6, 443 e impresiones 135 mil 358.

En este operativo de orientación, se promovieron mediante volantes, videos y capsulas educativas los beneficios de elegir juguetes adecuados para la edad de los niños, el manejo de piezas pequeñas en juguetes, la importancia de leer los manuales de uso y las indicaciones de lugar, los riesgos físicos que puedan causarle un mal manejo de un juguete.

El trabajo de volanteo fue acompañado por un media tour, y se visitaron y/o difundieron el mensaje de la campaña en 49 medios de comunicación masiva, entre ellos programas de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, tanto de Santo Domingo como de las provincias en donde Pro Consumidor tiene oficinas.

Anina Del Castillo, directora de Pro Consumidor sostuvo que esta campaña se creó para fortalecer la relación de consumo entre consumidores y proveedores, en busca de dar a conocer sus derechos y responsabilidades establecidos en la Ley 358-05 de Protección al Consumidor.

“Esta normativa precisa el derecho a la educación para el consumo y uso de bienes y servicios adecuados, por lo que la entidad a través de estas campañas orienta a la población de los derechos que le asisten, indicó la funcionaria.

