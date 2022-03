Pro Consumidor cierra negocio que vende postres en forma de genitales en SDE

“Esto ya lo anticipamos, ya que nuestro negocio ha recibido mucha visibilidad y apreciación de parte de todos. Como “extranjera” y como mujer me siento muy apenada de ver como mi país amado, al cual decidí volver con tanta alegría, me está poniendo tantas piedras en el camino para que no triunfe. ¡¡Pero el que está con Dios siempre le va bien y por eso sé que esto es solo el comienzo!!”, dijo.