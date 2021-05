Pro Consumidor advierte aplicará todo el peso de la ley a quien incurra en publicidad engañosa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, advirtió que los comercion que incurran en publicidad engañosa por el Día de las Madres, que se les aplicarán todo el peso de la ley.

Alcántara dijo que la institución trabaja diariamente en operativos de verificación de precios en los establecimientos comerciales, para así realizar una comparación en los montos de los productos el día festivo, y determinar aquellos comercios que incumplan las normas.

“Nosotros desde la semana pasada estamos trabajando de verificación de precios para ese día nosotros hacer una confrontación y el que incurra en esta práctica sabe que nosotros vamos aplicarle la mayor sanción establecida, que puede ir desde el cierre hasta el sometimiento ante el Ministerio Público”, manifestó el titular de Pro Consumidor al ser entrevistado en el programa Telematutino 11.

El funcionario manifestó, además, que la entidad ha tenido acercamiento con los sectores de comercios fundamentales del país, donde se han comprometido a respetar los derechos del consumidor, su salud, seguridad e intereses económicos.

En relación a la investigación sobre la especulación del alza de los productos de la canasta básica, Alcántara afirmó que Pro Consumidor no actuará en contra de un comercio en específico, sino que como ente público y organismo de regulación nacional del mercado, la entidad tiene la facultad de verificar de que no se produzcan rumores sobre aumento de los precios.

“Cuando hablamos de que nosotros íbamos a verificar posibles especulaciones no era en contra de ningún comercio específico, es porque la norma no los permite y haciendo uso de un articulado del Código Penal Dominicano nosotros como ente público y como organismo de regulación nacional de mercado tenemos la facultad de verificar de que no se produzcan especulaciones”, aseveró.

