PRM se defiende ante maquinaria PLD con el hashtag #YoCreoEnFaride

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que ayer la maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las redes sociales hiciera tendencia el hashtag #FarideMiente, este miércoles simpatizantes y perremeístas salieron en defensa de la diputada Faride Raful con el hastag #YoCreoEnFaride.

Hasta el momento, el hashtag se coloca como número uno en la tendencia para la República Dominicana con al menos 1,992 tuits, 791 usuarios participando y 7,398,383 impactos (entre likes, retuits, respuestas), vinculando a otros como: #YoApoyoaFaride, #FarideRaful, #Faride y #FaridenoMiente.

El enfrentamiento entre ambos partidos ha generado una controversia importante en las redes sociales, producto de que la diputada perredeísta pidió en la Cámara Baja designar una comisión especial que investigue los contratos adjudicados a Joao Santana y su esposa, asegurando que desde el Gobierno le habían pagado 1,400 millones de pesos.

Ayer en la tarde el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y al director general de comunicación del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, enviaron una comunicación a la Cámara de Diputados donde aseguraron que solo habían desembolsado 430,506,711.17 pesos.

Raful, en respuesta al refutamiento que había hecho la presidencia, escribió en su cuenta de twitter: “Falso. La Contraloría nos entregó en parte, el detalle de los libramientos enviados por ustedes Ministerio Administrativo, porque alegaron NO tener acceso a los libramientos del 2013 NI a los contratos solicitados”.

Esta tarde la Cámara de Diputados rechazó la solicitud para conformar una comisión que investigue los contratos del Gobierno con los brasileños Joao Santana y Mónica Moura, condenados por corrupción y lavados de activos en su país, y quienes fueron los principales asesores en materia de comunicación del presidente Danilo Medina.

La gente participa

#YoCreoEnfaride @Farideraful este es un expediente mas que ratifica que el gobierno es corrupto, que apoyan la corrupción y que quiere seguir su cultura de impunidad. No solo eso, haran lo que sea para que no haya un cambio de gobierno y no enfrentar la carcel.

— Angel Diaz (@AngelGD23) 19 de julio de 2018