PRM responsabiliza al PLD de actuar como si no le importara dejar al país quebrado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) alertó este martes que el descontrol y el despilfarro en el gasto público no permiten atender de forma responsable la situación fiscal y el aumento de la deuda pública.

Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana actúan como si el país no tuviera mañana, pues no se imponen restricciones presupuestarias y no les importa dejar el país en quiebra cuando abandonen el poder el próximo año, advirtió el secretario Técnico y de Políticas Públicas del PRM, el economista Miguel Ceara Hatton.

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente del partido, senador José Paliza, Ulises Rodríguez, presidente de la comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, y otros dirigentes perremeístas, Ceara puntualizó que hasta ahora el nivel de liquidez internacional ha permitido la emisión de deuda soberana en moneda extranjera, y el uso de los ahorros de los trabajadores dominicanos acumulados en las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) han servido para financiar la deuda pública con emisiones locales.

“Pero estas condiciones no siempre se mantendrán. La capacidad de endeudamiento está en el límite, y se ha desaprovechado años muy favorables con precios de petróleo y tasas de interés internacionales bajas. Los niveles de corrupción e impunidad se han tragado el dinero de los impuestos y de la deuda pública acumulada, en detrimento de los servicios públicos”, precisó.

Según cifras del Gobierno Dominicano, en los primeros 212 días transcurridos del año 2019, el ritmo de endeudamiento fue de casi RD$763 millones de pesos diarios o 15 millones de dólares., citó Ceara para advertir que “el nivel de la deuda consolidada a finales de julio de 2019 es de US$44 mil millones equivalente al 50% del producto interno bruto (PIB)”.

Dijo que, sin embargo, fuentes como FitchRatings estima que la deuda dominicana alcanzó 57.1% a diciembre 2018, más de 7 puntos porcentuales de las estimaciones oficiales. Esa evaluadora de crédito incluye además de la deuda del gobierno (36.9% del PIB) y del Banco Central (15.3%), los atrasos a proveedores acumulados (estimados en 1.6% del PIB), atrasos pendientes a generadores eléctricos (1% del PIB), y pasivos del fideicomiso RDVial para infraestructura de transporte (0.7% del PIB).

Añadió que el gobierno del PLD sigue acumulando deudas que no contabiliza en el Balance del Gobierno, pero que al final serán pagadas por el pueblo dominicano.

Las proyecciones de los organismos internacionales como el FMI y las agencias evaluadoras como FitchRatings señalan un aumento tanto de la deuda y de los intereses en valores absolutos y en porcentaje del PIB, lo que debe de ser una señal de alerta de la necesidad de un cambio de rumbo en la política macroeconómica del país, dijo Ceara Hatton.

La deuda pública (del Gobierno Central y Banco Central) genera intereses que alcanza más del 30% de los ingresos tributarios. Solamente los intereses de la deuda del Gobierno Central sobrepasa más del 23% de los ingresos tributarios, colocando a la República Dominicana en el cuarto país que más paga intereses en % del PIB.

Esos intereses deberían ser cubiertos con el ahorro que se genera en el saldo primario (la diferencia entre los ingresos menos los gastos descontado los intereses). Sin embargo en los últimos años ese saldo ha sido negativo o ligeramente positivo lo que obliga al gobierno a tomar más préstamos para pagar intereses.

Otro problema que plantea la deuda acumulada es su destino. Una parte importante se ha utilizado en financiar gastos corrientes, para pagar intereses, financiar obras sobrevaluadas, como las de ODEBRECHT, Tucanos, Punta Catalina, etc.), despilfarro de los recursos públicos que resta legitimidad al gobierno para cobrar más impuestos.

Ceara Hatton aseguró que la conducción de las finanzas públicas necesita un cambio radical y que el PRM está decidido a mejorar la calidad del gasto público y a establecer una regla fiscal que corrija paulatinamente el déficit público.

Anuncios

Relacionado