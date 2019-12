(VIDEO) PRM: “Presupuesto debe ser instrumento de desarrollo, no para hacer política”; dice no lo aprobará sin modificaciones

View this post on Instagram

no para hacer política”; dice no lo aprobará sin modificaciones EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Alfredo Pacheco, sostuvo este martes que esa organización política no votará por la aprobación del Presupuesto General del Estado para el año 2020, hasta que se realicen varias modificaciones que entienden pertinentes. Agregó que el Presupuesto General del Estado “debe ser un instrumento de desarrollo, no uno para hacer política, que es lo que contiene en este momento una parte del presupuesto”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do