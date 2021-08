PRM-NY invita con engaño militancia para asistir conferencia Josefa Castillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El PRM-NY cursó una invitación engañosa a su militancia en los diferentes condados neoyorkinos para que asistieran a una conferencia sobre los logros del gobierno del presidente Luis Abinader que dictara el pasado viernes en El Bronx la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo, quien se dijo venía acompañada de una comisión para tratar los asuntos de nombramientos.

Luego de la charla donde Castillo destacó innumerables logros gubernamentales y catalogar la militancia perremeísta de héroe por su trabajo político, el maestro de ceremonia, periodista Erasmo Chalas, informó que no había preguntas ni respuestas para ella, comenzando ahí mismo el revuelo entre los asistentes.

Como la llamada comisión que anunciaran Neftalí Fuertes y John Sánchez, presidente y secretario general de la seccional nunca apareció, un militante al tomar su turno le recordó a Castillo que ella los catalogó de héroes y que los turnos para hablar se estaban dando de manera selectiva. ¿Esto es una dictadura? se preguntó.

Acto seguido, Castillo respondió: “aquí no hay dictadura, retire eso compañero”, concluyendo el militante que el presidente de la seccional, Fuertes, proclamó recientemente que los compañeros con más de 50 años no pueden tener participación en el gobierno”.

A seguida, la funcionaria respondió, “siéntese compañero, yo no he venido aquí a tratar asuntos de empleos ni a resolver conflictos, he venido a dar una conferencia sobre los logros del gobierno”.

Luego la dirección del partido seleccionó cinco compañeros, solo ellos podían hablar. Ruddy Durán, Roberto Moreno, Freddy Paredes, Efraín Velásquez y Juanita Martínez.

El primero hablar fue Durán, director ejecutivo de la juventud, quien especificó que Fuertes y Sánchez engañaron la militancia diciéndole que Castillo vendría acompañada de una comisión para tratar los asuntos de empleos de la militancia, pero no fue así, denunció en pleno acto.

Precisó que “muchos de los presentes estamos aquí porque nos informaron que debemos estar presente en la conferencia para que no pequemos de iluso y hagamos el ridículo ante la comisión”, señaló Durán.

Castillo evadió al máximo tratar los planteamientos de la militancia. El cónsul, Eligio Jáquez, presente en la actividad no opinó.

Relacionado