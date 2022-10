PRM juramenta nuevos dirigentes en Pedernales, Puerto Plata y en el GSD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene su activismo con las juramentaciones de cientos de nuevos miembros, contacto con su militancia y organizando sus estructuras políticas en todo el país.

Este domingo en Oviedo, Pedernales, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, juramentó al alcalde Ramón Pérez; el director de la Junta Distrital José Francisco Peña Gómez, César Peralta y junto a ellos, regidores, vocales y miembros de sus equipos, quienes abandonan el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y pasan a las filas del partido oficialista.

En tanto qué, en Luperon, Puerto Plata, juramentó al alcalde de ese municipio, Douglas Pichardo, quien abandonó el partido opositor junto a su equipo político y cientos de dirigentes.

El acto se desarrolló en un espacio abierto ubicado en el corazón del municipio Luperon, provincia Puerto Plata.

“El cambio es hacer más con menos y es entender que el Estado no nos pertenece, el cambio tiene sus resistencias. Aquellos que quieren hacer y consolidar lo que hemos venido haciendo le decimos, no miren para atrás, seguimos con más determinación”, dijo Paliza.

De igual modo, expresó que con trabajo y pasión convertirán al presidente Luis Abinader en el más formidable que ha pasado por América Latina.

De su lado, el alcalde Douglas Pichardo al ser juramentado expresó lo siguiente: “Cuánta alegría siento al poder llamarlos compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Para los que hoy decidimos ingresar a estas filas de este partido, queremos decirle que no llegamos a pelear por ningún puesto, venimos a trabajar en unidad para transformar la República Dominicana y el municipio de Luperon, el futuro del PRM es muy promisorio no me quiero perder esta oportunidad”, señaló Pichardo.

Intervención de algunas autoridades

La senadora por esta provincia, Ginette Bournigar durante su intervención manifestó: “Para mi Douglas Pichardo nunca se fue del PRM, hoy es un día de regocijo. En este partido no queremos ruido, queremos mucho amor, debemos llevarnos bien y estar unidos, tenemos que quedarnos con la gente que nos conviene y la gente que nos da puntos por eso este gobierno debemos cuidarlo”.

En ese mismo orden, el presidente del PRM por esta provincia, Igor Rodríguez: “Esta casa que es de la democracia, tiene un espacio para ustedes, son ustedes y somos nosotros los que defendemos los votos, aquí esta la guardia de la reelección del presidente Abinader”, dijo.

Por otro lado, el dirigente nacional y miembro de la dirección ejecutiva del PRM, Wellington Arnaud, sostuvo que todo el pueblo de Luperon está contento porque hoy reciben un hermano.

“El hijo bueno a su casa vuelve, Douglas esta es tu casa”, expresó Arnaud.

Asimismo, Andrés Cueto, presidente del PRM en Santiago, puntualizó que “en ese partido no hay vuelta atrás y todo el que se quiera subir a la ola del cambio es bien recibido”.

Mientras que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Adalberto (Cley) Brito, exalcalde de Luperon y presidente de la comisión municipal, quien resaltó las cualidades de Paliza y la formidable labor que está haciendo el presidente Luis Abinader.

En la actividad estuvieron presentes los dirigentes nacionales: el regidor Jonathan Tavares; la gobernadora, Claridad Rochett; el diputado, Juan Medina; el alcalde del municipio Los Hidalgos Radhamez Rodríguez, el diputado Emil Durán, entre otras importantes autoridades.

Mientras que Santo Domingo Oeste, la secretaria general del PRM Carolina Mejía, juramentó a la ex candidata a diputada Ana Luisa Lora, quien abandonó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para unirse al PRM.

Mejía enfatizó: El PRM es una familia, somos gente buena y trabajadora, gente que sabe cuál es la situación y las dificultades que tenemos pero tenemos el corazón puesto en la gente, en mejorar su condición de vida. Hoy le damos la bienvenida a usted, doctora Ana Luisa, junto a todo su equipo.

Lora, al ser juramentada como miembro del PRM dijo que trabajará sin descanso y tienen el compromiso de salir a las calles a buscar votos para asegurar la victoria en 2024.

En el acto estuvieron presentes: el presidente provincial, Francisco Campusano; el Diputado Luis Sánchez; El Alcalde de SDO, José Andujar; la Diputada Leyvi Bautista; el Diputado Ignacio Aracena; al presidente del consejo de regidores, Indhira de Jesús; la secretaria nacional de crecimiento, Scarlet Benzan; el vicepresidente municipal, Isidro Santos, entre otros importantes dirigentes.

