PRM iniciará campaña internacional contra “proyecto autoritario” del PLD

La organización dijo que su segundo vicepresidente, el exministro de Deportes César Cedeño, denunció en Twitter que no tiene control de su cuenta de WhatsApp desde el sábado pasado y que está tomando las medidas técnicas y legales pertinentes.

De acuerdo al documento, el secretario nacional de finanzas del PRM Eduardo Sanz Lovatón, también dio a conocer a través de sus redes sociales que “desde el sábado en la noche no tengo WhatsApp; hemos tratado de restituirlo. Ahora me informan que mi cuenta aparece en línea y no soy yo. Procederemos legalmente. Al país informo que ese WhatsApp es una farsa”.

Otros dirigentes perremeístas que han denunciado la intervención de sus teléfonos móviles son el candidato a la Alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez; el vicepresidente nacional Eligio Jáquez; el miembro de la comisión nacional de estrategia Íñigo Larrazabal, así como los integrantes de la dirección ejecutiva Faruk Mejía y Rafael ‘Fafa’ Taveras.

Paliza aseguró que esa situación pone en riesgo la intimidad de sus conversaciones, sobre todo cuando se acercan períodos electorales.