PRM inicia trabajos de convención que escogerá candidatos a diputados de ultramar

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- Una delegación de la Comisión de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) inició los trabajos de la convención que escogerá los candidatos a diputados de ultramar de la circunscripción No. 1, cuyo certamen interno de esa organización política se realizará el próximo 20 de octubre de 2019.

Rafael Santos, Sarah Paulino y Dionisio Santos son los miembros titulares de la CEI perremeista que se encargará de supervisar y conducir el proceso convencional de la mencionada demarcación y cuyo organismo fue instituido en virtud del artículo 32 de la Ley No. 33-18 de Partidos, agrupaciones y Movimientos Políticos de la República Dominicana.

En una concurrida actividad realizada en el local de la seccional del PRM de New Jersey 168 de Passaic St., en Passaic, se dieron cita delegaciones de New York, Massachusetts, Rodhe Island, New Jersey, Pennsylvania, Long Island y Connecticut, encabezadas por sus presidentes, secretarios generales o delegados especiales para tales fines quienes fueron juramentados como miembros de sus respectivas Comisiones Locales de Elecciones (CLE).

En dicho encuentro coordinado por los presidentes de las seccionales de Nueva York y New Jersey, Neftalí Fuerte y Lucilo Santos, sirvió de orientación y capacitación estuvieron presente 24 de los aspirantes a ser Diputado de Ultramar quienes recibieron todas las explicaciones del proceso convencional de parte de los comisionados llegados de la República Dominicana por mandato expreso de las altas instancias perremeistas.

El proceso de votación que se realizará el próximo 20 de octubre, en recintos habilitados en las seccionales que conforman la circunscripción No. 1 y están convocados a ejercer el sufragio los militantes inscritos en el padrón cerrado del PRM, estableciendo que en dicha cita electoral interna participaran como candidatos aquellos miembros de la organización que reúnan los requisitos que indica la Ley que rige la materia, previa formalización de su inscripción ante las comisiones Locales de elecciones y Elecciones Internas.

Los trabajos de la convención que escogerá los candidatos a Diputados de Ultramar de la circunscripción No. 1 surgen por el vacío creado por la Junta Central Electoral al decidir no celebrar primarias en el exterior el próximo 6 de octubre, asumiendo el PRM una actitud definida como democrática para elegir sus candidatos a la mencionada posición electiva.

