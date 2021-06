PRM inaugura galería de pasados dirigentes y llama a unidad de funcionarios y legisladores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- En un acto donde se invitó a la unidad entre legisladores y funcionarios del gobierno, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, dejó inaugurada una galería de pasados presidentes y secretarios generales de esa organización.

En ese sentido Andrés Cueto, presidente municipal del PRM, recordó que esa organización política es el resultado de mucho esfuerzo, hecho por hombres y mujeres que lo apostaron todo para lograr ser constituidos en organización política, imponiéndose por encima de intereses y componendas de sectores de poder que se oponían al surgimiento de esa nueva fuerza política que nacía en ese momento.

Sobre Víctor Méndez, dijo que es un luchador incansable y ejemplo viviente de que se puede ocupar cargos públicos sin salir manchado con prácticas deshonestas.

“Víctor Méndez fue alcalde en el 1978, diputado, gobernador, y no fue ministro porque no lo quiso, por eso hoy duerme tranquilo, siempre lo es y será un referente de trabajo y honestidad”, refirió Cueto sobre Méndez, ex presidente del PRM.

De su lado Federico Reinoso, secretario general del PRM en el municipio de Santiago, al dirigirse a los presentes, instó a los funcionarios del gobierno y legisladores perremeístas a unirse en apoyo a las ejecutorias del presidente Luis Abinader, de quien dijo trabaja sin descanso en la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afectan a los dominicanos.

“Debemos unirnos todos en apoyo a este gobierno del que hoy formamos parte y que nos ha costado tantos años de trabajo incansable y sacrificios, nuestro presidente nos necesita unificados, para continuar trabajando sin descanso en favor de los dominicanos”, apuntó el dirigente político.

La galería de pasados dirigentes del PRM, habilitada en el segundo nivel del edificio que alberga las oficinas de ese partido en Santiago, fue inaugurada con dos fotografías, una de Víctor Méndez, pasado presidente municipal y Nelson Marmolejos, secretario general, respectivamente.

Ambos dirigentes perremeistas agradecieron a las actuales autoridades de ese partido por la iniciativa, de la que dijeron no es más que un estímulo para continuar trabajando en pro del crecimiento y unidad de dicha organización política.

