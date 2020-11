PRM felicita al Partido Demócrata, Joe Biden y Kamala Harris por victoria electoral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) envió este domingo sus felicitaciones al Partido Demócrata tras resultar victorioso en las elecciones de los Estados Unidos, así como al presidente y vicepresidenta electos, Joe Biden y Kamala Harris.

Un comunicado de prensa sostiene que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía enviaron sus parabienes a los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, al tiempo que desearon éxito a su gestión a través de la misma red social.

“Celebramos en democracia al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, de los Estados Unidos. Grandes retos les esperan, aquí un aliado país que apuesta a su éxito. ¡Enhorabuena!”, enfatizó Paliza.

“Felicito al presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, primera mujer en ocupar ese cargo. ¡Qué orgullo ver a una lideresa con raíces caribeñas, capacidad política y calidad humana llegar a tan importante posición en la Casa Blanca. Mucho éxito”, agregó Mejía.

La entidad política, además de valorar el triunfo demócrata, deseó éxito en su gestión “bajo los principios de equidad y justicia social”.

El presidente de la República, Luis Abinader, también ayer su felicitación a través de un mensaje por su cuenta oficial de Twitter donde, luego de sus congratulaciones, señaló su deseo de fortalecer las relaciones políticas, económicas y culturales con el país norteamericano.

“Felicitaciones al presidente electo de EE. UU. Joe Biden y a la vicepresidente electa Kamala Harris la primera mujer en ocupar ese cargo en los Estados Unidos. Compartimos los mismos valores democráticos que los estadounidenses. Esperamos fortalecer nuestra asociación política, económica y cultural”, afirmó el mandatario.

Congratulations to US president-elect @JoeBiden and to vicepresident-elect @KamalaHarris the first woman to hold that office in the US. We share the same democratic values as those held by the US. We look forward to strengthening our political, economic and cultural partnership.

— Luis Abinader (@luisabinader) November 8, 2020