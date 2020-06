PRM en Nueva York asegura unidad triunfo de Abinader en primera vuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y coordinador de la campaña del candidato presidencial Luis Abinader en la circunscripción 1 de Estados Unidos, Neftalí Fuertes, aseguró este miércoles que es organización política mantiene una unidad monolítica en todos sus sectores, lo que garantiza un triunfo arrollador en las elecciones del 5 de julio.

Fuertes, señaló que todas las fuerzas a lo interno del PRM se mantienen unidas y con el único objetivo de llevar as Abinader a la presidencia de la República Dominicana, para convertir en realidad el anhelo del cambio que abriga el pueblo.

“Tenemos una unidad clara, porque el único objetivo que tenemos es el de llegar al Gobierno con Luis Abinader a la cabeza”, expresó Fuertes.

Dijo que no hay motivos para estar divididos porque no hay otro interés que no sea el de que Luis sea el presidente.

En relación al debate actual sobre la incidencia del narcotráfico en los partidos políticos dominicanos, entre los cuales voceros del Gobierno han implicado al PRM, Fuertes, rechazó los ataques diciendo que es un partido que se ha ganado el respeto y el aprecio de todos los sectores de la comunidad dominicana, porque es una carta pública de hombres serios y de trabajo.

Explicó que en el partido en Nueva York, no hay rastros para que ningún dirigente pueda caer en dudas.

“El PRM en Nueva York es una institución que se maneja con la colaboración de sus miembros y haciendo actividades como rifas, fiestas en barcos y otras cosas para poder mantener un local abierto”, sostuvo Fuertes.

“Gracias a la colaboración del pueblo, el PRM goza de una simpatía y un respeto extraordinarios en Nueva York”, agregó.

