EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó este martes que no ha recibido respuestas por las autoridades de Salud Pública sobre su solicitud de intervención para importar 40 mil kits de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

Esto, mientras “directivos del gobierno apoyan la campaña política de su candidato, basada en donaciones, se agrega a otras confusas decisiones oficiales que generan dispersión de los esfuerzos que debemos hacer todos unidos en estos momentos”, indica el PRM en un comunicado.

El partido opositor sostuvo que ha reconocido el rol fundamental de las autoridades en la conducción de las medidas a ser adoptadas, y que por eso en carta dirigida en fecha 25 del corriente al ministro de Salud, solicitó su intervención para importar 40 mil kits de pruebas rápidas para detectar el virus.

Asimismo, puso a disposición de Salud Pública sus equipos de especialistas médicos para que ayudaran a realizar esas fundamentales pruebas. “Lamentablemente, no hemos recibido una respuesta formal del Ministerio”, señala el PRM.

“En el mismo espíritu de cooperación, dice la declaración, su candidato presidencial, Luis Abinader, solicitó al presidente Danilo Medina convocar la unidad nacional para que, entre todos, como una casa unida, hagamos frente a esta adversidad”, indica el comunicado.

Agregaron que “sin respuesta alguna a nuestra propositiva disposición desde antes de que el gobierno anunciara sus primeras medidas, hemos venido dando un sostenido apoyo a las necesidades del pueblo”.

Citaron “propuestas de medidas complementarias a las anunciadas por el gobierno, donación de 20 mil mascarillas hecha hoy al Colegio Médico Dominicano, 15 mil mascarillas y mil equipos de protección personal a entregar mañana en San Francisco de Macorís y a los gremios de enfermeras y bioanalistas con un costo estimado de 2 millones de pesos”.

Subrayó el PRM que el gobierno no debe rechazar las ayudas privadas, por lo que continuarán “extendiendo nuestra mano amiga a todo el que necesite de ella, como estamos seguros continuarán haciendo las iglesias, empresas, los partidos políticos en general y toda persona o institución particular a las que les duela este pueblo angustiado al que no se le dan respuestas efectivas”.

“En esta reiteración de nuestra decisión de que trabajemos todos unidos frente al COVID 19, no podemos dejar de señalar que mientras la Presidencia de la República intenta prohibir o coartar la participación privada en las ayudas, el candidato presidencial del partido de gobierno ha estado desplegando una amplia campaña política disfrazada de caridad”, añadió la organización política.

“La hora es de casa unida y no dividida, de unidad y cooperación en la lucha contra al Coronavirus, no de excluir ni discriminar el concurso de ningún sector ni de aprovechar la crisis para sacar ventaja política en favor del candidato del gobierno”, concluye la declaración.

