PRM deposita denuncia formal de delitos electorales por parte de funcionarios públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego que la Junta Central Electoral alegó no haber recibido una denuncia formal de la oposición denunciando delitos electorales por parte de funcionarios del Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este jueves ante el Ministerio Público el documento acusatorio que señala al senador de la provincia Sánchez Ramírez y al director del Departamento Aeroportuario.

La instancia del PRM denunció al legislador Félix Vásquez y al jefe aeroportuario Marino Collante Gómez, de amenazar a empleados públicos con cancelarlos o tomar represalias contra ellos de no votan por los candidatos del partido oficialista y sus aliados en las elecciones municipales del domingo, en franca violación a la Ley de Régimen Electoral 15-19.

El delegado del PRM, Orlando Jorge Mera, señaló que hay videos que respaldan la acusación contra los acusados y en la instancia, que consta de siete páginas, piden que se proceda con la comprobación de los hechos relatados en la denuncia, de que los mismos constituyen ilícitos penales graves, y que una vez terminada la misma y se tenga la identificación de todos los responsables de los hechos, presentar formal acusación en contra de las personas que hubieran incurrido en violación a la citada ley.

“Nosotros queremos saber quiénes son, porque el que no se integre sencillamente se va a cancelar, y se va a poner una gente correcta”, dijo el senador Félix Vásquez en una reunión del PLD en la comunidad de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez, según cita la denuncia depositada por el delegado técnico ante la Junta Central Electoral (JCE) del PRM, Orlando Jorge Mera, quien se hizo acompañar por el delegado político alterno, Julio Peña.

La instancia también cita supuestas amenazas de Marino Collante, en el distrito municipal La Canela, de Santiago, el sábado 8 de febrero de 2020, donde según cita de Jorge Mera expresó lo siguiente: “Yo le decía a los reformistas, que el reformista que no apoye y trabaje conmigo, y apoye a José Augusto Bueno, que se prepare, porque yo Marino Collante, no le voy a aceptar eso a nadie, y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa tierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer musarañas”.

“Yo conozco a todo el mundo, a todo el mundo aquí lo conozco yo, me preguntan ¿y fulano? Y le sé dar su pedigrí, y sé todo lo que todo el mundo está haciendo, porque yo soy un hombre informado, a mí nadie me va a hacer musarañas, y si no trabajan, abiertamente, por José Augusto Bueno, que se preparen, el 17, allá los que trabajen conmigo, tienen su remuneración el día 25… pero ni este mes van a recibir si lo traicionan, no importa quien sea”, expresó Marino Collante, según citó el delegado político del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera.

Explicó que la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en su artículo 284, numeral 19, dispone que “serán castigados con prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años y multa de dos a diez salarios mínimos del sector público: Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario, empleado público o trabajador privado, o procurare que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleados en el ejercicio de su derecho electoral”.

“La Procuraduría General de la República publicó un espacio pagado de este jueves en alusión las violaciones electorales y precisamente se le olvidó incluir el delito electoral de la amenaza de los funcionarios públicos”, se quejó el delegado del PRM, al tiempo que agregó que con esta denuncia ponen a prueba la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, y esperan que ésta investigue estos hechos y sancione a estos funcionarios legislativo y del Gobierno.

