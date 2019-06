PRM apoya la reforma o pierde por ¨forfeit¨ (táctica y estrategia)

Risible y penosa la declaración de Radhames Jimenez en el día de ayer, donde critica lo que denomina la ¨posición frágil¨ de Luis Abinader ¨en defensa de la Constitución¨, lo único que demuestra es que podrá ser un excelente abogado, pero como muchos otros dedicados a la profesión del derecho, se le olvidó que la política es táctica y estrategia, y se nota a leguas que padece de la miopía y la cerrazón de los que insisten en llevar un tema eminentemente político a una discusión legal.

Lo primero es que Radhames sabe muy bien, es un abogado de prestigio, que la Constitución no esta en peligro y nadie pretende violarla, suponemos que conoce el mecanismo por medio del cual se puede modificar y suponemos también que no se atreverá, como algunos ¨lengua suelta¨ del medio, a acusar a los legisladores de su propio partido de venderse al mejor postor, y mucho menos a los del principal partido de la oposición.

Como no quieren entender en que situación es que se encuentra el PRM en los actuales momentos, deberían trasladarse a lo que ocurrió con la ley de partidos y agrupaciones políticas, cuando el grupo minoritario del PLD en la cámara de diputados, quedó absolutamente solo defendiendo un tema constitucional, del cual ya ni se acuerdan, mientras por pragmatismo los diputados de la oposición hicieron causa común con la mayoría del PLD.

No valieron las mañas, mentiras, boicots e intentos de provocar una derrota de la posición de establecer las primarias abiertas en la ley de partidos, al final se aprobó con el voto de las dos terceras partes de la cámara, y después vimos a esos mismos diputados peledeístas, levantar sus manos en la reunión del Comité Central de su partido, para aprobar la realización de las elecciones primarias y después incluirlas en los estatutos del partido morado y asunto concluido.

En el caso de la reforma a la Constitución, el PRM no tendrá mas remedio que apoyar una modificación a la Carta Magna, porque se corresponde con su objetivo estratégico de ganar las elecciones en mayo del 2020, y este partido esta en una encrucijada frente a una fecha fatal a la que pocos le están haciendo caso, y es la que ya se acerca para el mes de febrero, cuando tendrían que celebrarse elecciones municipales según esta establecido en la Constitución vigente.

Y ese es el mas serio problema que tiene el PRM y sus líderes Luis Abinader e Hipolito Mejía, su objetivo no coincide con el del grupo minoritario del PLD, que ha centrado toda su táctica en impedir la habilitación de Presidente Danilo Medina, para estratégicamente conseguir colocar como cabeza de la boleta de Mayo del 2020 al ex-Presidente Leonel Fernandez prácticamente sin oposición interna.

Solo que antes de Mayo del 2020 llegará Febrero, y si el PRM no juega sus fichas en el Congreso a favor de que las elecciones de unifiquen nuevamente, simplemente perderían por ¨forfeit¨ a principios del próximo año y estarían jugando tácticamente a favor de quien podría ser su adversario principal para las elecciones presidenciales.

Imaginemos que la Constitución no se modifica y los perremeístas juegan a favor del grupo minoritario del PLD, eso es lo que reclama Jimenez en su declaraciones publicas, pues los alcaldes del PRM en todo el país tendrían que verselar de tu a tu con la maquinaria peledeísta concentrada solamente en derrotarlos localmente en cada uno de los municipios del país, lo que podría tener un resultado catastrófico para ese partido.

Solo hay que pensar que el PRM tiene ahora alcaldías tan importantes como la del Distrito Nacional, La Vega, Moca, Baní y Barahona, sin contar con otras menos sonoras y decenas de distritos municipales, donde existen miles de empleos que en este momento son ejercidos por perremeístas, cargos ganados en buena lid en las elecciones del año 2016.

Todos estos alcaldes tendrían que enfrentarse localmente con la maquinaria electoral del PLD, que concentraría todo su esfuerzo electoral en derrotar al PRM en esas elecciones para proyectar lo que podría ser su triunfo en el mes de Mayo, es decir, los derrotamos en Febrero como demostración de lo que ocurrirá después, y si eso ocurriera entonces el partido de la oposición habría perdido las elecciones prematuramente y ni tendría que ir a las elecciones.

Eso es una realidad que puede ver cualquiera con algún sentido de lo que es el pragmatismo político, y que deberían haber aprendido algunos de los que se han enganchado a estrategas al vapor en los últimos meses, el PRM estará mas que obligado a negociar dentro del Congreso Nacional un acuerdo por la reforma de la Constitución como forma de sobrevivir a lo que podría ser un tsunami en Febrero del próximo año a nivel municipal que sepulte todas sus posibilidades con miras a las elecciones presidenciales.

Y esto no tiene nada que ver con repartos o prebendas, es que resulta imposible plantearse que un partido opositor, cual es el caso del PRM, le haga el trabajo a un candidato del partido oficial, nos imaginamos que Leonel sería el candidato del PLD y este es el partido de gobierno, para que se imponga una corriente que no ha podido hacer mayoría, solo con el objetivo mas que dudoso de una defensa a la Constitución que es una consigna de campaña no entendible por la mayoría del pueblo dominicano.

Porque ademas suponemos que tanto Abinader como Fernandez tienen el mismo objetivo, que es ser Presidente de la República en las elecciones de Mayo del año que viene, por lo que tampoco entendemos el porque del reclamo del grupo del primero en boca de su coordinador general, porque lo primero que tendría que hacer quien quiera esa candidatura es ser mayoría dentro de su propio partido.

¿Será que Radhames Jimenez esta pidiendo una alianza en el Congreso al PRM para que se hunda en las elecciones de Febrero del próximo año?.

Eso como que es mucho pedir.Lo cierto es que según nuestro punto de vista la división de las elecciones y lo prematuro que seria ir en contra del PLD en solo 8 meses, es lo que va a obligar al PRM a replantearse su táctica antireelección y jugársela a modificar la Constitución poniendo la mira en su objetivo estratégico que es ganar las elecciones en Mayo.

¡Si hace lo contrario sería un suicidio!

¡Pierden las elecciones por ausencia, es decir por forfeit!

Por Humberto Salazar

