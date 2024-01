PRM anuncia marcha caravana para lanzamiento de campaña municipal este domingo

El presidente Luis Abinader encabezará el acto de campaña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció que la gran coalición de los 22 partidos aliados que apoyan la reelección del presidente Luis Abinader, realizará un gran acto este próximo domingo a las 10:00 de la mañana en Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto (Media Manzana) del Centro Olímpico, con la presencia del primer mandatario de la nación.

El anuncio lo hizo por medio a una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM, la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales, que encabeza Kelvin Cruz y Víctor D’ Aza, miembro de la Dirección Ejecutiva.

Ese mismo día a la 1:00 de la tarde, el candidato presidencial Luis Abinader iniciará su jornada de apoyo con los candidatos municipales que competirán en las próximas elecciones de febrero, iniciando con la candidata a la Alcaldía y actual diputada por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo.

El punto de partida será en el Boulevard de Sabana Perdida, luego recorrerán las calles de Sabana Perdida Centro, Carretera Vieja de Sabana Perdida, avenida Hermanas Mirabal y Carretera Villa Mella-Yamasa, culminando en la Carretera Los Morenos.

Ese mismo día a las 2 de la tarde, el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, acompañará al candidato a Alcalde por Santo Domingo Este, Dío Astacio.

El punto de partida será en la avenida Venezuela, luego recorrerán la prolongación avenida Venezuela, derecha Respaldo prolongación avenida Venezuela, Derecha C- Central, Izquierda avenida Ozama, Derecha C- Respaldo, Izquierda C- Santa Luisa de Marillac, Izquierda C- Fausto Maceo, derecha C- Trina de Moya, Izquierda C- Francisco Segura y Sandoval, Derecha C- 5A, Izquierda C- 6A, Izquierda avenida La Milagrosa y finalmente la N el Boulevard Guarino Cruz.