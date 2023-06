PRM acuerda escoger candidatos a las alcaldías mediante encuestas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acordó escoger sus candidatos a las alcaldías mediante encuestas.

Así lo informó este sábado el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, en sus cuenta de Twitter, donde dijo que está de acuerdo con el método.

«¡Encuestas, fue decidido, es aceptado! El PRM anunció encuestas para seleccionar los candidatos a las alcaldías. Anunciamos respeto absoluto a cualquier decisión que emane de la CNEI. Unidad y lealtad es nuestro lema. Nadie será perdedor. La victoria es colectiva. El PRM unido», escribió Jiménez.

Nadie será perdedor. La victoria es colectiva. El PRM unido..



Se recuerda que Alfredo Pacheco, miembro del partido, advirtió sobre posibles turbulencias en la escogencias de candidatos a las alcaldías de algunas zonas, poniendo de ejemplo la de Santo Domingo Este, para la cual consideró que era necesario escoger el candidato mediante primarias, porque es una plaza compleja.

“El que sea candidato a la Alcaldía y a la senaduría del PRM en el Distrito Nacional ganará; no puedo decir lo mismo en Santo Domingo Este, puedo decir que vamos a tratar de conformar una buena boleta, y de hecho, yo que he trabajado en esa plaza, quiero aportar mis experiencias, no a favor de Juan, Pedro o Antonio, sino a favor de que consensuemos una buena boleta después que se establezcan los métodos de elección”, resaltó Pacheco en una entrevista exclusiva a El Nuevo Diario en este mismo mes.

