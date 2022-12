Priyanka Rodríguez estima frágil núcleo familiar acelera la destrucción social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La comunicadora Priyanka Rodríguez teme que la sociedad dominicana se destruya a sí misma, si no se comienza a fortalecer el frágil núcleo que poseen las familias en la actualidad.

Manifestó que las familias son la principal estructura de una sociedad y de no existir hogares fuertes, con miembros unidos que fomenten los valores, es probable que deje de funcionar

En ese sentido, aplaudió que Rusia, haya aprobado una ley que sanciona la exposición de contenido sexual no tradicional a menores de edad y externó su deseo de que la República Dominicana pueda en algún momento adoptar medidas como estas.

“Qué buena medida la que toma Rusia para evitar toda esta depravación que se ha expandido a través de los medios, ojalá en algún momento también lo podemos hacer nosotros, claro, es difícil, sobre todo con tantos entreguistas que tenemos en este país”, expresó.

La comunicadora reconoció el derecho que poseen los adultos a establecer los vínculos amorosos de su preferencia; sin embargo, no cree prudente que se exponga a los niños a contenido audiovisual que pueda distraer su infancia.

La activista, puntualizó que si las “personas comienzan a dañar la infancia, la sociedad va a estar llena de adolescentes y adultos dañados” que podrán distinguir lo bueno de lo malo.

“Cuando me refiero a dañados, no me refiero a gente que simplemente va a elegir una pareja de su mismo sexo, me refiero a niños y adolescentes confundidos que no van a saber si son una cosa o la otra y esto es lo que está pasando mucho en Estados Unidos”, expuso.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez abogó por acciones concretas que cubran las familias de la amenaza latente que representan los “que se hacen llamar el primer país del mundo, y que se han dedicado vender la perversión como algo normal”.

“Mientras eso pasa, tenemos otros países que pueden ser criticados por una cosa, pero que hay que reconocerle que tienen el valor y el coraje de defender lo que realmente es necesario defender en una sociedad que es la familia”, señaló.

Relacionado