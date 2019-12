Prisión máxima seguridad por el caso de los Tres Brazos: mentiras y verdades

En un 90%, este articulo corresponde al material que empecé a escribir hace aproximadamente un año, excepto esta introducción, que la ideé el pasado 16 noviembre, aproximadamente a las tres de la madrugada, en una de esas noches de insomnio en mi lugar de descanso en el pabellón de ¨Máxima Seguridad¨: El alojamiento No. 2, acomodado para cuatro (4) personas, quienes afortunadamente convivimos armoniosamente y haciendo lo posible por mantenernos en el mejor ánimo tras haber tenido forzosamente que hacer un alto en la vida que teníamos y que conllevo a más de 9 meses de estar presos por haber cometido un ¨delito de estafar a un señor con el que nunca hemos hecho negocios llamado ¨Estado Dominicano.

Quienes compartimos este hábitat tenemos algo en común: Por primera vez en nuestras vidas hemos perdido la libertad, por el “Caso de los Tres Brazos”, en base a un expediente del Ministerio Público con unas características de fábula que lo hacen competir y no ser superado por el más grande e imaginativo escritor de este género.

Producto del citado expediente y del curso seguido, me estrené como “preso” a la edad de 68 años con 11 meses y 15 días de nacido. El pasado 10 de agosto, en compañía de mi familia y de algunos amigos, celebré mis 69 años en una salita de la Cárcel Najayo Hombres. Y de ese cúmulo de años, honrosamente puedo decir que he dedicado 53 años al trabajo productivo y con ética, luego de haber iniciado desde los 16 años hasta los 69 años cumplidos.

Este Articulo quiero iniciarlo con dos citas:

1 ) El BEST-SELLER del Dr. David Jeremías ¨Dios Te Ama¨ , libro que leí esa madrugada del 16 de octubre de 2018 y que en su página 220 refiere algo sucedido a unos amigos al enviar un hermoso arreglo floral a otro amigo muy querido que inauguraba el nuevo local donde instalaría su bufete de abogados. En la floristería confundieron y enviaron extraviados sendos mensajes que se enviaban: Uno al amigo, en su nuevo local, y el otro que se enviaba a una funeraria. Quedando así:

Bufete Abogados:

¨Nuestras más profundas condolencias¨

Funeraria

¨Felicidades por su nueva ubicación¨

2 ) AYN RAND: ¨Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada:…. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores:….. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti:…. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio: Entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”. (muy jodida)

A estas dos citas célebres, debemos agregarle que si hay algo que en justicia hay que reconocer es que el señor Presidente de la Republica es un hombre de trabajo demostrado según su trayectoria en el ejercicio de sus dos gobiernos, ahora dotado como uno de l os presidentes mejores valorados del mundo. Esto hace que todos los dominicanos independientemente de nuestras simpatías políticas, debamos mostrarnos de acuerdo sobre estas cualidades en el Presidente del país.

Y es por lo dicho que me he atrevido a orientar a la opinión pública y ¿por qué no?, al mis- mo Primer Mandatario, sobre nuestra verdadera situación, ya que muchos de sus colaboradores no le han dicho la verdad sobre el conocido caso de los ¨Tres Brazos¨. Sobre todo los componentes de la comisión creada con el decreto No. 392/16. Prueba de ello es lo expresado por el Primer Mandatario en la entrevista que concedió en aquel histórico programa de fecha 18 de agosto del pasado año, por la galardonada periodista Jatnna Tavárez, donde el señor Presidente admitió, con toda la sinceridad que lo caracteriza, que la única promesa que él no ha podido cumplir es su programa de titulación de tierras del Estado.

Es por esta razón que iniciamos este trabajo definiendo quiénes somos:

TITULATEC, SRL

Es una empresa nacional de carácter privado, creada en el año 2013, al tenor de las leyes de la Republica Dominicana, para titular terrenos privados ocupados en todo el territorio nacional. Es por ello que, en una de las actividades propias de su naturaleza, en abril del 2014, hace una alianza estratégica con la empresa INFEPA para avanzar los trabajos de un proyecto que inicio en el 2010.

La transacción a la que aludimos estaba amparada en la legislación dominicana para estos casos, la misma Constitución de la República Dominicana y el principio de libre empresa, amén y no habría de mencionarse (pero lo hacemos), la confianza en la seguridad jurídica entre INFEPA y CORDE. Ello deriva en que nosotros, a través de nuestra empresa TITULA- TEC, SRL., nos constituimos en un 3er. adquiriente de buena fe, al negociar con INFEPA, empresa que había comprado, basada en las leyes de libre empresa y en el clima que inducía a dar por sentado que la operación no podía tener problemas puesto que ya se conocía de otras transacciones similares sin reclamos al respecto. Debemos reiterar que nunca negociamos con CORDE: Entramos en un punto donde toda negociación había cerrado y nos circunscribimos a hacer un trabajo técnico de apoyo en beneficio del objetivo final, que era el de PROVEER DE TÍTULOS A LOS OCUPANTES DE LOS TERRENOS QUE PERTENECIERON A CORDE.

Y que este proyecto, detenido, pero no destruido, constituye uno de los más hermosos y rentables negocios para el Estado Dominicano y el sector privado. Combinación esta rara o extraña, pero posible,.como aquí demostramos. A pesar de tener más de 2 años de paralizado de un plumazo por el decreto 392-16, que naturalmente cerró toda la capacidad de libre empresa para los ingresos, mas no así para los egresos. Y por el que hoy tenemos demandas económicas y judiciales de todo índole: Laborales, seguridad social, bBancarias, DGII , INFOTEP, comercio y acreedores en general. Imagínese Usted, que durante 3 meses le cierren todas las fuentes de ingresos o al Estado le cierren las aduanas, DGII y todas las fuentes de ingresos y no los egresos. Póngase en mi lugar y que Dios no lo quiera. Esto solo puede ser entendido por los que hemos pagado nóminas y coadyuvado al desarrollo del país.

Durante todo este proceso se han dicho cientos de cosas que no son ciertas y las verdades no las dicen y tampoco nos han escuchado, y como la mentira se combate con la verdad, aquí la dejaremos establecidas. Las mentiras han sido muchas, y como mentiras que son, no tienen congruencia alguna, así que trataré

de resumirlas en estas 5 principales que han hecho un daño tremendo

LAS MENTIRAS:

a) Desalojarán barrio completo.

b) Vendieron un barrio con todo y la gente.

c) Compraron a precio de vaca muerta.

d) Obligaban a la gente a comprar y al que no compre lo desalojarán.

e) Violaron la Constitución y las leyes, porque tenía que ir al Congreso.

LAS VERDADES:

a) El Plan siempre ha sido y es desde su concepción regularizar a cada familia, y obtenga su titulo de propiedad, y con eso tener la herramienta para el progreso de cada familia, Para eso se hizo alianzas con diferentes instituciones bancarias, incluyendo el Banreservas.

b) Decir que se vendió un barrio con todo y la gente adentro es una maliciosa afirmación. Se hizo un plan de titulación para que cada ocupante que deseara regularizar su inmueble lo pudiera lograr y así: darle seguridad a su familia, darle plusvalía a su propiedad, y le sirviera como aval.

c) Decir que se compro a vaca muerta es otra bellaquería, pues no es cierto que se haya comprador a precio de vaca muerta. Infepa en el 2010 llegó a un acuerdo con CORDE por 80mm. CORDE hizo gestiones con otras instituciones privadas e instituciones publicas para traspasar dichos terrenos y no llego a ningún acuerdo. A todo esto se le agrega que eran terrenos totalmente ocupados, es decir que adquirir las parcelas es un riesgo que muy pocas personas en este país se atreven, bajo el principio de que “la tierra ocupada, regalada es cara”, ya que nunca se tiene la certeza de cuándo usted va disponer de ella.

d) Decir que se obligaba a la gente a comprar, y al que no compre lo desalojaran fue otra vulgar mentira. Pues el consorcio INFEPA – TITULATEC ni siquiera ha realizado intimación alguna de pago a los ocupantes, pues nuestra estrategia mercadológica siempre ha estado basada en convencer a los ocupantes del valor agregado que representa el titulo de propiedad. A esto se le agrega que se firmo un acuerdo con el Banreservas en la que se crea un fondo con el 20% de las ventas desembolsadas, el cual es usado como garantía solidaria para que en caso de que algún adquiriente se atrase mas de 90 días, el banco en lugar de ejecutar la hipoteca y desalojar al adquiriente, procediera a cobrarse del fondo de garantía, el valor total prestado y el devolver el titulo al Consorcio.

e) Decir que se violó la Constitución es otra mentira. CORDE es una compañía privada del Estado Dominicano y se rige por la propia ley de CORDE del 1966, establecida en el gobierno del Presidente Héctor García Godoy. Ninguna venta de empresas, inmuebles o muebles de CORDE en toda su historia fue al Congreso Nacional, por lo que las parcelas de Los Tres Brazos NO pueden ser la excepción, de lo contrario tendríamos que echar para atrás muchas empresas e inmuebles que hoy están en manos del sector privado, y que nadie sabe cómo llegaron.

Otras verdades que no se han dicho…

– Que con la herramienta de la ley 189-11, que rige el mercado hipotecario de fideicomiso, logramos interesar una asociación de ahorros y préstamos y constituimos un contrato de fideicomiso para financiamiento y administración del crédito a bajas tasas de interés. En marzo del 2015 firmamos un acuerdo con la Fiduciaria La Nacional para el proyecto de titulación.

–

Que logramos un acuerdo con el Banreservas para financiar a esa comunidad a tan solo el 1% de interés. Y que en el mismo contrato establecimos una cláusula de no desalojo ni ejecución por falta de pago y por cualquier atraso: Nosotros readquiríamos el compromiso; es decir, nos convertimos en el garante o FHA para el más grande banco dominicano.

– Que ayudamos a bancarizar más de mil familias y que hoy tienen derecho a su título de propiedad siempre y cuando el Gobierno no viole la seguridad jurídica y la libre empresa. Esos títulos fueron emitidos por la jurisdicción inmobiliaria facultada por ley para emitir títulos de propiedad.

– Que la DGII, ya ha cobrado impuestos por concepto de transferencias de inmuebles y registros de hipotecas; y tiene la base para el registro del IPI de varias propiedades bancarizadas en una zona donde nunca se habían pagado estos impuestos y sin que esta labor le haya costado un solo centavo al Estado Dominicano.

– Que hemos convertido parte de los capitales muertos en capitales vivos en esta barriada donde el Estado ya ha invertido junto a los ocupantes más de 30 mil millones de pesos

OTRAS CONSIDERACIONES:

Las consecuencias de toda la situación presentada no es más que haber mutilado este necesario proyecto para el progreso de tantas familias que han estado ocupando tierras sin títulos, y los verdaderos propietarios sumidos en la miseria y que son los llamados ricos pobres.

Confiamos en que esos propietarios “legales” de más del 70% de las tierras ocupadas, nosotros algún día podamos convertirnos en el puente entre ocupantes con mejoras y propietarios de terrenos ocupados.

Nuestro eslogan es: “CONECTANDO PROPIETARIOS”

Es decir, logramos una sinergia entre el propietario de la mejora en terrenos ajenos y el verdadero propietario de la tierra. Esto lo hemos denominado como un matrimonio obligado, bajo el concepto ganar-ganar: Cuando hay varios propietarios, sólo lo hacemos si está el 100% de acuerdo y bajo un contrato de fideicomiso para mayor seguridad y transparencia entre las partes.

Otra observación es que en esa laboriosa comunidad de Los Tres Brazos hay medianos y pequeños empresarios, así como humildes trabajadores, que desde hace más de dos años también están en un limbo jurídico con sus títulos adquiridos y en procesos de préstamos bancarios, todo paralizado sin que nadie pueda dar una explicación creíble.

Ahora, estimado lector, podrá entender por qué hacemos referencia a las dos citas al inicio de este trabajo. Les explico que cuando inicié mi proyecto de titulación privada, lo hice creyendo haber hecho algo que sería apoyado por todas las autoridades dominicanas sin importar distinción política, porque es un proyecto bueno para todo el país. Un verdadero proyecto de emprendimiento del sector privado como plan piloto para luego extrapolarlo a todo el territorio nacional, mediante un acuerdo tripartito con el Estado Dominicano, el sector privado y la banca nacional.

Aprovechemos la ley de inversiones en las alianzas publica-privada en proceso.

Al emprender este novedoso proyecto debí recibir una tarjeta de condolencias de una funeraria, por atreverme hacer algo útil para el país. Porque el poder político ha destruido prácticamente mi vida empresarial y con ello el patrimonio de mi familia, y de otras personas que, como yo, han creído en este proyecto.

Todo mi patrimonio acumulado durante 53 años de duro trabajo, está amenazado de desaparecer con las acciones desmedidas de los actores oficiales y acompañado de personas de mal corazón que han confundido a la opinión pública y al propio Gobierno.

Quien subscribe ha enviado cartas-propuestas, fechadas el 28 de Diciembre del 2017 y otra el 28 de marzo del 2018. Ambas reposan en el despacho presidencial y ahí esta la solución amigable, conciliadora y en la forma mas conveniente para la obra de gobierno.

Por José De Pool

