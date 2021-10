Prisilla Rivera jugaría en la Liga de Voleibol Superior con Cristo Rey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una fuente de entero crédito le informó a El Nuevo Diario este jueves que Prisilla Rivera jugaría en la Liga de Voleibol Superior, siempre y cuando se concretice un acuerdo entre Guerreras y Cristo Rey. En resumen sólo jugará si es con el equipo de Cristo Rey.

La información fue confirmada por Rafael Cordero Haché, presidente de Las Guerreras Voleibol Club.

“Si, es un hecho que ella (Prisilla Rivera) juegue en la Liga de Voleibol Superior esta temporada y que lo hará, como ella lo pidió con el Cristo Rey Voleibol Club”, confirmó Cordero Haché. “Es un hecho la negociación”, reitera.

“Nos dijo que sería su última temporada en la Liga de Voleibol Superior, y que por lo tanto quería jugar con el equipo de Cristo Rey”, detalló Cordero Haché, quien adelantó que “no nos vamos a oponer, ella nos explicó su decisión amigablemente y se lo vamos a conceder”.

Reveló que ya hubo una reunión con la apoderada de Cristo Rey Voleibol Club, Milagros Cabral, empero, precisó que aún no hay nada concreto.

Adelantó que Prisilla seguirá siendo parte de la familia Guerrera, ya que sería la asistente de Wagner Pacheco, quien es el dirigente del equipo masculino Guerreros de Santo Domingo.

El Nuevo Diario consultó a Milagros Cabral, presidente de Cristo Rey Voleibol Club, quien expresó que “a quien no le gustaría tener a Prisilla Rivera en su equipo. Pero, es una decisión de ella, no mía. Sería un honor que ella sea parte de nuestro equipo”, abundó. Sin embargo, aclaró que “aún no hay nada concreto, estamos viendo algún negocio”.

Prisilla, de 36 años de edad, jugó en el 2019 con el equipo Las Guerreras.

La receptora de las Reinas del Caribe dijo adiós a la selección nacional de voleibol el pasado domingo 20 de septiembre, luego de que República Dominicana conquistara el oro en la Copa Panamericana de Voleibol que se jugó en Santo Domingo.

La Liga de Voleibol Superior 2021 tiene previsto iniciar el 5 de noviembre con dos torneos, uno femenino, que irá a su tercera temporada y en masculino, debutando.

En la versión femenina competirán las franquicias Cristo Rey Voleibol Club, Las Guerreras Voleibol Club, Mirador Voleibol Club y Las Caribeñas New Horizons.

Las franquicias que accionarán en la debutante liga masculina de la LVS serán Bameso Bulldogs, Mauricio Báez, los Santos de San Lázaro y los Guerrero de Santo Domingo.

