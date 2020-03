Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La capitana del equipo nacional de voleibol femenino (Reinas del Caribe), Prisilla Rivera, habló este martes sobre sus planes a futuro, entre ellos el retiro, aplaudió el cambio de fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio y llamó a la población a quedarse en casa en este tiempo tan difícil que atraviesa el país por el COVID-19.

“Mis planes siempre fueron retirarme después de los Juegos Olímpicos, lo cual implicaba hacerlo en el 2020, pero esto le ha cambiado la vida a todos, no solamente a mí, porque muchos atletas al igual que yo se habían propuesto la misma meta”, dijo Rivera por vía telefónica a El Nuevo Diario.

“Hoy por hoy hay que esperar y ver qué pasa, cada día trae su afán, y en un día le cambia la vida a cualquiera, a mi me cambio en una noche imagínate en un año. Mi sueño es retirarme en los Juegos Olímpicos…pero hay que esperar y ver qué pasa”, confesó Prisilla, quien tendrá su tercera participación en Tokio, en el evento más importante del mundo. Ya participó en 2004 y en el 2012.

“Mi vida ha cambiado tanto en el plano personal que hoy por hoy solo me centro en vivir el día a día. No sabemos qué sucederá mañana, soy optimista y entiendo que en el plano general lograremos superar esta situación y en el plano personal esto en un proceso de aceptación y de adaptación, hay que esperar y ver que afán traerá el día a día”, añadió la campeona panamericana del 2003 y 2019.

Sobre el cambio de fecha de los Juegos de Tokio, que ahora será del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, la receptora entiende que “me parece que es lo más sensato debido a la situación mundial que hay con el COVID-19. Hacerlo (este año) habría sido un desacierto enorme, pues se hubiesen expuesto muchas vidas”, acotó.

Cuestionado sobre si favorece el cambio de fecha al equipo dominicano que estará en Tokio, la jugadora de 35 años dijo que “nos favorezca o no, es algo que realmente no podremos saber, porque todos los equipos estarán en igualdad de condición. Yo entiendo que una vez todo se normalice tendremos que trabajar duro para recuperar el tiempo perdido y seguir con el foco de ir a los juegos olímpicos a dar el todo por el todo”.

Prisilla, quien fue reconocida por la Presidencia de la República Dominicana con la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana 2020, no quiso hacer un equipo ideal de la selección nacional de voleibol en el tiempo en el cual ella ha estado, (unos 20 años) sin embargo, dio créditos a sus compañeras.

“Realmente sería muy injusto hacer un equipo ideal, ya que el voleibol de antes y el de ahora no es el mismo. El voleibol evolucionó, las jugadoras y la forma de jugar también lo hicieron”, explica Prisilla, quien reforzó en Hungría este año.

“En dominicana ha habido y hay muchas jugadoras con un gran nivel, inclusive hay jugadora para hacer un equipo ideal por generación, ya hay que vienen subiendo con ese deseo de seguir escribiendo la historia del voleibol dominicano, todo esto gracias al proyecto nacional de selecciones femeninas presidido por Cristóbal Marte lo que se convirtió en una maquinaria de formación, desarrollo y crecimiento de atletas de alto rendimiento”, detalla.

Sobre la cuarentena y los ejercicios, la capitana dice que su esposo es quien le ayuda, siempre y cuando puede.

“La cuarentena es un tanto tediosa, pero es algo que nos vemos en la necesidad y la obligación de hacer por preservar nuestra salud, la de nuestra familia y la de todos los demás, en esto momento no estamos practicando, solo los haciendo ejercicios que nos envía el preparador físico dentro de nuestras posibilidades, mi esposo es mi compañero de ejercicio cuando se puede”, narró. “Mi mensaje es el mismo quédate en casa”.

Sobre que hará cuando le llegue el retiro, dijo que le gustaría formar jóvenes a través de una escuela de voleibol.

“Cuando me llegue el momento de retirarme seguramente ya tendré algunos proyectos encaminados. Me gustaría tener una escuela de voleibol, eso es algo que no quiero descartar y lo demás me imagino que iré descubriéndolo sobre la marcha, la vida me ha enseñado que las cosas nos son siempre como uno las quiere y pues hay que dejar que pase el tiempo y ver las opciones que te depara el destino. Mientras tanto me sigo preparando para cualquier reto más que me tenga la vida por ahí”, detalla.

Al hablar sobre sus compañeras de equipo nacional, dijo que todas son más que compañeras, son parte de su familia.

