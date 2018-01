Príncipe Karim se reúne con el Rey de Dubái para campaña 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Karim Abú Naba’a se reunió con el Rey de Dubái, Mohamed Bin Rashid Al Maktum, para seguir ampliando las relaciones internacionales del país además y buscar el apoyo del monarca para su campaña política del 2020 de Karim.

Según una nota de prensa enviada por su relacionista, Karim le explicó al rey de Dubái las riquezas de la República Dominicana, planes y alianzas estratégicas de su manejo de gobierno además de hacerle entrega de un libro donde se muestran los principales recursos del país.

De acuerdo a la nota, Karim describió a la República Dominicana como una nación con recursos naturales como el ámbar, Larimar, Playas, Ríos, la ganadería, la caña, tabaco y más, que lo convierten en un paraíso que cada día va desapareciendo debido a la corrupción.

Durante los últimos 15 años, Karim ha estado viviendo de cerca lo que representa un verdadero líder en Mohamed bin Rashid Al Maktum y su visión en Dubái, esto le inspiró a crear mivision.do.

Hace tan solo 20 años, Dubái era un desierto. Hoy con la visión del Mohamed bin Rashid Al Maktum y la voluntad de un grupo que creyó en él, Dubái es una de las principales atracciones y cuenta con 3 de las 10 maravillas del mundo.

Dubái tiene 4113 km2, 12 veces más pequeño que República Dominicana y no cuenta con ningún recurso, ni agua ni petróleo.

Uno de los principales atractivos con los que cuenta Dubái es la palma, es 5,400 veces más grande que un campo de football americano, tiene 35mil habitaciones y su construcción costó de 2.5 billones de dólares.

Karim explica que con el dinero que se invirtió en el controversial contrato Cogentrix “hubiéramos tenido una maravilla del mundo. Este contrato fue firmado en 1997 y obligó al estado dominicano a pagar 6 millones de dólares al mes a una planta generadora que está apagada desde el mismo año de la firma”, dice la nota enviada a este diario.

Otro de los éxitos de Dubái es su línea aérea Emirats, que se inició en 1984 con 2 aviones alquilados a Irán y hoy Emirats es una de las mejores aerolíneas del planeta, tienen las 2, mejores flotas 3A80, más de 3,400 vuelos por semana, manejan más de 90 idiomas y viajan a 144 ciudades del mundo.

Karim cree que si Dubái pudo, Dominicana puede mucho más, ya que en Dubái hasta los mosquitos son importados. “Tenemos todos los recursos necesarios para convertirnos en la nueva metrópolis del mundo, pero nos falta el recurso más importante, nuestra gente”, indicó Karim.

Explica que por más de 20 años los partidos y sus políticos se han aprovechado de los recursos del país y cree que falta poco para que RD caiga en una situación caótica irreversible que la convertiría en la nueva Venezuela.

“Tan solo con el 18% de lo que el gobierno tomo en préstamos desde el 2004 al 2012 hubiéramos construido 3 maravillas del mundo. En que beneficia esto? Tan solo en Dubái Mall anualmente pasan 54 millones de turistas” dice.

Karim puntualiza que no es político y no necesita robar dinero del pueblo, no anda de sacos y corbatas ni se expresa como el orador más fino de la escena, pero de algo está seguro, es un ser humano real como todos y que a pesar de haber nacido en circunstancias que le permiten olvidarse de los problemas del país, lucha por él y arriesga su pellejo diciendo verdades e intentando despertar el pueblo.

