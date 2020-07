Prince Royce revela dio positivo a COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El cantante de bachata Prince Royce anunció este viernes que dio positivo a la prueba del COVID-19, y que está cursando el día número 12 desde que comenzó a sentir los síntomas propios del virus.

Royce, de origen dominicano y nacido en el Bronx en Nueva York, hizo de conocimiento público la información, tras colgar un video en su cuenta personal de Instagram donde informaba su estado de salud.

“Les comparto esto hoy para decirles de corazón que por favor no bajemos la guardia, este virus es real y podemos estar contagiando a los demás”, indica el catalogado príncipe de la bachata.

Asimismo, agregó que “Yo no pensaba que lo tenía, pues no me sentía tan mal, y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus sin saberlo”, reza parte del mensaje.

Royce hizo un llamado a los ciudadanos para que el fin de semana, festivo en Nueva York, se mantenga el distanciamiento social, y que las personas con sistema inmunológico comprometido y mayores de edad se cuiden.

Anuncios

Relacionado