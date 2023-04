Prince Royce recibe premio especial y da sentido discurso en Latin AMAs 2023: ‘Nunca me imaginé este crecimiento’

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS. – El cantante dominicoestadounidense Prince Royce fue galardonado con el premio Pioneer en los Latin American Music Awards 2023 por ayudar a internacionalizar la bachata más allá de sus fronteras.

El nativo del Bronx, que apareció vestido con una chaqueta blanca y pantalones negros holgados pero elegantes, comenzó su actuación canturreando “Me EnRD”. Pronto se le unieron dos talentos multigeneracionales: Zacarías Ferreíra, pionero dominicano de la bachata, y Manuel Turizo, artista colombiano en ascenso.

El tema dio paso a la versión de “Stand By Me” que hizo de Prince Royce una estrella. La canción “viejita pero bonita” se convirtió en un ejemplo de cómo la música de diferentes géneros puede recibir el tratamiento de la bachata y sonar hermosa, algo que Royce ayudó a hacer tendencia.

“Esta canción es muy especial para mí, la canción que lo empezó todo”, dijo el artista homenajeado. Turizo ayudó a aportar un gran ritmo vocal doo-wop, mientras que Ferreíra le prestó su tono dolce a la canción.

“Prince, hermano, en mi casa, en Colombia, no solamente en Colombia, yo creo que para todos nosotros latinos, y para mi carrera, tú fuiste una gran influencia para que yo empezara a escuchar bachata, para que le cogiera amor a la bachata”, dijo Turizo.

La primera canción del género de Turizo, “La bachata” (2022), alcanzó el No. 1 en la lista Tropical Airplay. “He sido un gran fan del género desde que era pequeño, y eso es lo que me motivó a lanzar una bachata”, dijo anteriormente a Billboard sobre ese éxito. “Definitivamente es la primera canción que hago de este género, pero no será la última. Vendrán más canciones de bachata, con el favor de Dios y a su debido tiempo”.

“Quiero agradecerles primeramente a Zacarías Ferreíra, a Manuel Turizo por estar conmigo en este momento. Zacarías es una persona que me ha inspirado muchísimo, Manuel por representar la bachata a tu manera”, Royce dijo.

Ferreíra, que saltó a la fama a finales de los 90 y principios de los 00, fue uno de los primeros exportadores internacionales del centenario estilo dominicano de la isla.

Royce continuó: “Empezar en aquel entonces con pocos recursos fue difícil pero nunca me di por vencido. En ese entonces, era solo un sueño. Mucha gente decía críticas, que era bachata lite, bachata pop, fue una bachata que realmente llegó al mundo entero, y se hizo internacional, y formar parte de ese crecimiento para mí es un honor representar mi cultura. Es impresionante cómo este género ha crecido muchísimo. Yo nunca me imaginé este crecimiento”.

Las nominaciones para los premios de 2023, basadas en datos de streaming, ventas, difusión radial, giras e interacciones en redes sociales proporcionados por Billboard y Luminate durante el período de elegibilidad (del 12 de febrero de 2022 al 4 de febrero de 2023), estaban lideradas por Bad Bunny con 11 menciones.

Le seguían Becky G y Daddy Yankee, con nueve cada uno. Por primera vez desde su debut el 8 de octubre de 2015, la ceremonia, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se transmitió en vivo simultáneamente por Univision, UNIMAS y Galavisión.

