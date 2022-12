Prince Royce estrena su nuevo sencillo y video “Otra vez”

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – El ídolo global de la bachata, Prince Royce, lanza su nuevo sencillo y video denominado “Otra Vez”, una bachata al ritmo de la melodiosa voz de Royce que habla sobre caer una vez más en los brazos de un amor que no es sano y estar enamorado, una y otra vez, sin importar el dolor o las heridas que le puedan dejar esas relaciones.

“Otra Vez” fue producida por Royce junto a D’Lesly “Dice” Lora y escrita por Royce, D’Lesly “Dice” Lora, Juan Ignacio Baez, Salim Asencio, Robinson Hernández y Shanelli Rojas.

El video musical filmado en la Ciudad de Miami, bajo la dirección de Gustavo “GUS” Camacho de Mastermind Entertainment, representa un círculo vicioso con el amor, reflejando metafóricamente el dolor con una daga por una decepción del pasado y la esperanza de enamorarse de nuevo aunque esto implique volver a cometer el mismo error.

Con este lanzamiento Royce culmina el 2022, un año lleno de éxitos en la carrera del artista que incluyó un fenomenal e inolvidable Classic Tour en Europa y Estados Unidos visitando más de 20 mercados, con sold-outs en importantes ciudades. En la gira, el artista celebró más de una década de éxitos en un espectáculo sincero e íntimo en el que se entregó más que nunca al público que cantó a todo pulmón todos sus hits, desde los más recientes como “Si Te Preguntan” “Te Espero”, “Lotería”, “Carita de Inocente”, “El Clavo”, “Deja Vu”, entre otras, recorriendo exitazos como “Darte Un Beso”, “Incondicional”, “Soy El Mismo” y “Las Cosas Pequeñas” hasta los éxitos de sus primeros álbumes como “Corazón Sin Cara”, “Mi Última Carta” y “Stand By Me”.

Asimismo, la superestrella multi-platino fue galardonado recientemente por su casa disquera, Sony Music Latin, con reconocimientos por sus altas ventas a lo largo de su carrera. El artista fue presentado con un reconocimiento por certificaciones diamante de siete de sus canciones más exitosas: “Corazón Sin Cara”, “Darte un Beso”, “El Clavo”, “El Amor que Perdimos”, “Deja Vu”, “Sensualidad y “Bubalú” y por su autotitulado álbum debut; llevándose también a casa otra placa diamante histórica que lo reconoce como Artista Legendario por alcanzar más de 14 billones de reproducciones y vender más de 10 millones de álbumes a nivel global.

Cabe destacar que en conmemoración de más de 10 años de trayectoria, Prince Royce anunció la venta de su primera colección de discos en formato vinilo de todos sus álbumes en español. Para ordenar ediciones limitadas de los vinilos autografiados por el artista visite: www.princeroyce.com

Acerca de Prince Royce

En los últimos 12 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número unos en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 20 Premios lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con más de 79 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos. En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el “Día de Prince Royce” en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 con una calle que lleva su nombre, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograrlo.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además su álbum “Soy El Mismo” (2013) quedó entre los 50 Mejores Albumes Latinos de la Década. Su auto-titulado álbum debut es #4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el listado Hot Latin Songs of the Decade, “Darte Un Beso”, “Corazón Sin Cara” y “El Verdadero Amor Perdona” x Maná.

Royce estableció un nuevo récord con veintinueve semanas en el #1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”, logro que lo hizo acreedor de un Guinness World Record.

Prince Royce ha ocupado la posición #1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por los últimos dos años consecutivos, 2020 y 2021. Su éxito “Carita de Inocente” fue la canción Tropical #1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

El autotitulado álbum debut del Royce es 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): “Corazón Sin Cara” (26x Diamante), “Darte Un Beso”” (21x Diamante), “Sensualidad” (19x Diamante), “Deja Vu” (15x Diamante), “El Clavo” (12x Diamante), “Bubalu” (11x Diamante), y “El Amor Que Perdimos” (10x Diamante).

Relacionado