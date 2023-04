Prince Royce estrena su nuevo sencillo y video «Me EnRD»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ídolo global de la bachata, Prince Royce, acaba de estrenar su nuevo sencillo «Me EnRD», una romántica bachata, cuya abreviación significa «Me Enredé»; es decir, una canción que habla de un enamoramiento sorpresivo en RD (República Dominicana), destacando la melodiosa voz del cantante aunado a su ritmo sensual que además de enamorar, es totalmente irresistible de bailar. Para escuchar y/o descargar «Me EnRD», haga click AQUÍ.

«Me EnRD» fue producida por Prince Royce junto a D’lesly «Dice» Lora y escrita por Prince Royce, Yonathan «Mickey» Then, Yoel Henríquez, Mango y D’lesly «Dice» Lora.

El video musical estuvo bajo la dirección de Fernando Lugo y se filmó en Santo Domingo, donde se puede apreciar al artista como protagonista, disfrutando un colorido y cálido día en la isla, presente en distintas tomas en el emblemático malecón de la ciudad y en calles pintorescas que retratan la cotidianidad dominicana y la historia de amor que relata esta romántica bachata. Para ver el video oficial, haga click AQUÍ.

Asimismo, Prince Royce será galardonado esta noche con el Premio Latin AMAs Pioneer en reconocimiento de la excelencia de su trayectoria artística y por ser uno de los pioneros en la globalización del género de la bachata; además, interpretará en vivo y por primera vez “Me EnRD” con una espectacular presentación en la que también nos trae una sorpresa.

El artista multi-platino también cuenta con tres nominaciones a los Latin American Music Awards 2023, que incluyen: Mejor Artista Tropical; Colaboración del Año y Mejor Colaboración Tropical por «Te Espero» con María Becerra. La octava entrega anual de la prestigiosa premiación, se llevará a cabo el día de hoy en el MGM Grand Arena de las Vegas y se transmitirá simultáneamente por las cadenas Univisión, UNIMÁS y Galavisión a las 7pm ET/6pm C.

Cabe destacar, que actualmente Royce es uno de los cuatro coaches principales de la segunda temporada en The Voice Chile, que se transmite de domingo a jueves a las 22:30 hrs por la cadena de Chilevisión y en su página: https://www.chilevision.cl/the-voice-chile.

Acerca de Prince Royce

En los últimos 12 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en el ídolo global de la bachata, con 22 número 1s en la radio, 24 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premio Lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con más de 79 millones de seguidores en redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en los recintos más prestigiosos de América Latina y Estados Unidos. En febrero de 2019, Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presentó en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a un eufórico público de más de 55,000 personas.

Algunas de sus colaboraciones incluyen a Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma, entre otros.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el Día de Prince Royce en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio por sus aportes a la sociedad y ser un ejemplo a seguir para la juventud. Además, el artista ingresó al Bronx Hall of Fame en el 2017 al nombrar una calle en su honor, convirtiéndose en la figura pública más joven en lograr dicho reconocimiento.

Royce fue el segundo artista latino más exitoso de la última década (2010-2020) según el listado Top Latin Artists of the Decade de Billboard. Además, su álbum Soy El Mismo (2013) quedó entre los 50 Mejores Álbumes Latinos de la Década acorde a la misma publicación. Su álbum debut homónimo se encuentra en el puesto número 4 del listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el conteo Hot Latin Songs of the Decade: «Darte Un Beso», «Corazón Sin Cara» y «El Verdadero Amor Perdona», esta última junto al grupo mexicano Maná.

Royce estableció un nuevo récord con 29 semanas en el número 1 en el Billboard Tropical Airplay chart con su exitazo “Carita De Inocente”; logro que le valió ser acreedor de un Guinness World Record oficial.

Prince Royce ha ocupado la posición número 1 en el listado de fin de año de Billboard, Tropical Airplay Artists por dos años consecutivos, tanto en 2020 como en 2021. Así mismo, su éxito “Carita de Inocente” fue la canción tropical número 1 del 2020 según el listado Tropical Airplay Songs de Billboard.

El álbum debut homónimo de Royce ha llegado a la certificación 10X Diamante y el artista tiene siete éxitos certificados Diamante por la RIAA (Recording Industry Association of America): «Corazón Sin Cara» (26x Diamante), «Darte Un Beso»» (21x Diamante), «Sensualidad» (19x Diamante), «Deja Vu» (15x Diamante), «El Clavo» (12x Diamante), «Bubalú» (11x Diamante) y «El Amor Que Perdimos» (10x Diamante).

