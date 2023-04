Prince Royce es hospitalizado en Chile tras una reacción alergica

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE. – El cantante dominicano nacido en el Bronx, Nueva York, Prince Royce reveló este martes que debió ser hospitalizado en Chile tras sufrir una compleja reacción alérgica.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el coach de “The Voice Chile” compartió una imagen donde muestra cómo las marcas que dejó esa reacción en la nuca y espalda entera.

«Esta semana ha sido bastante difícil para mi. Me dio una reacción alérgica», informó el intérprete de «Darte un beso», Deva Vu», y otros éxitos. «Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones… gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos».

El artista no precisó cuál fue el origen de dicha reacción o desde cuándo permanece ingresado. En las fotos se puede observar al artista con pijamas y una funda de almohada con el logo de la Clínica Alemana, un prestigiado centro de salud privado ubicado en Santiago de Chile.

Las noticias llegan a solo días de que el artista de sangre dominicana cumpla los 33 años de edad, en enero 11.

Sin ofrecer detalles sobre lo que habría ocasionado esta violenta reacción alérgica, el ídolo global de la bachata compartió fotos no aptas para cardíacos mostrando el salpullido que le brotó a resultas de la reacción alérgica que ha sufrido.

Royce se convirtió en el cuarto juez confirmado para formar parte de The Voice que realiza Chilevisión.

La emisión es conducida por Diana Bolocco y Julián Elfenbein y sus otros tres jueces son estrellas de gran fama internacional: José Luis Rodríguez El Puma, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas, exintegrante del grupo de rock chileno La Ley.

No obstante, el intérprete de “Corazón sin cara” aseguró que ya se siente “mucho mejor” y espera cumplir con sus planes de trabajo.

“Quiero agradecerle a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al hospital de Chile por sus atenciones”, expresó

Relacionado