Primera rendición de cuentas: Luis Abinader vs Danilo Medina

Danilo medina: rendición de cuentas del 2013

Danilo Medina Sanchez, daba su primer discurso rendición de cuentas el 27 de febrero del 2013, un año muy agitado, sobre todo para latinoamérica. Francisco asumió el cargo de sumo pontífice y se convierte en el primer papa latinoamericano, Hugo Chavez muere y Nicolas Maduro asume la presidencia de venezuela, un crecimiento económico menor del esperado para la región, pero aún así en medio de grandes cambios sociopolíticos.

Medina empezó su rendición de cuentas del 2013 hablando de educación. Enfatizó sus logros con el plan de alfabetización “ Quisqueya aprende contigo”, la implementación del 4% para la educación, las estancias infantiles, la construcción de aulas, el desayuno escolar y la tanda extendida. Propuestas que fueron bien recibidas en su tiempo y hoy continúan con sus aciertos y fallas.

El campo, la agricultura y la agropecuaria fueron temas en los que Medina puso énfasis dentro de su gestión. Haciendo transacciones de 4300 millones de pesos por medio de 12,344 préstamos a productores agrícolas entre las fechas de agosto del 2012 y principios de febrero del 2013, las visitas sorpresa y la entrega de títulos fueron de los puntos fuertes de su gobierno.

Con la poca dicción que lo caracterizaba y falta de la letra “ese” en gran parte de sus discursos, el ex presidente continuó su alocución del 2013 con otros aspectos que aún hacen eco hoy en día. Ejemplo de esto, su plan de asfaltado desde el ministerio de obras públicas que 7 años después crearía un escándalo de la compra de 11,500 millones de pesos en asfalto caliente de manera irregular el cual está siendo investigado.

La centralización de compras de medicamentos a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, (PROMESE/CAL) acción que continúo el actual presidente Luis Abinader 8 años más tarde, después por el escándalo de una sobrevaluación del 600% en la compra de jeringuillas para la vacunación contra la covid-19 a través de salud pública, lo que dio lugar a la sorpresiva destitución del ministro de salud.

La licitación para la creación de la ciudad Juan Bosch, que indudablemente ha sido uno de sus grandes éxitos, brindando una zona segura a precios bastante asequibles para la población.

En el 2013, Danilo medina hacía referencia a las plantas eléctricas qué iba a construir (siendo una de estas Punta Catalina) junto a otras medidas que iban a resolver de una vez por todas el problema energético de la nación, cómo todos sabemos, no fue así. Se refirió al abusivo contrato de Barrick Pueblo Viejo con el estado. Con estos dos temas que aún son controversiales en la actualidad (por Loma Miranda y el pacto eléctrico) Medina acabo su discurso del 2013 de una hora y media con esos dos temas, uno de los discursos que con los años le daría fama de dar cuentos en vez de rendir cuentas.

Luis Abinader: rendición de cuentas del 2021

Luis Rodolfo Abinader Corona, da su primer discurso el 27 de febrero del 2021, luego de asumir la presidencia en agosto del 2020, siendo este uno de los años más difíciles para la historia de la humanidad por la pandemia de la covid-19.

Cómo era de esperarse, el presidente del senado Eduardo Estrella, hizo la introducción hablando de las vacunas y Luis Abinader continuó hablando de la situación que encontró en el sistema de salud, el cual, en sus palabras, rescato del colapso. Se refirió a la compra de vacunas a diferentes países que llegarán entre marzo y abril del 2021.

Con un estilo más relajado que el de sus antecesores, Luis Abinader continuó su discurso refiriéndose a La reactivación económica, sobre todo, a través del turismo, poniendo a la República Dominicana cómo ejemplo de la reactivación turística con protocolos a nivel mundial, lo cual es cierto, ya que diversas figuras importantes del sector turístico y celebridades han escogido a República Dominicana cómo destino turístico en medio de la pandemia.

Un proyecto de ley para un mejor control de los precios de los hidrocarburos fue otra declaración por la que recibió una gran ovación y una sonrisa del ministro de industria y comercio, Victor Bisono (Ito) qué al parecer pronto tendrá un respiro cada viernes cuando se proyecten los precios de la gasolina, el gas y los demás hidrocarburos que se utilizan.

En una práctica inusual, el presidente dio un agradecimiento a la diáspora por su esfuerzo y su contribución en la economía dominicana, donde se presentó un aumento de las remesas, los dominicanos en el exterior definitivamente han sido una ayuda primordial en esta crisis.

Luis Abinader continuó con temas importantes cómo la crítica al peaje sombra y el problema de la migración ilegal de parte de Haití, con la creación de una frontera tecnológica y el reforzamiento de la frontera en las zonas más problemáticas de la línea divisoria.

Luis Abinader terminó su primer discurso de rendición de cuentas en el 2021 con un mensaje esperanzador valiéndose cómo inspiración de Juan pablo Duarte, este discurso tuvo una duración de 43 minutos aproximadamente

¿quién tuvo el mejor discurso de rendición de cuentas ?

Los Danilistas, los Luisitas, las bocinas moradas y las cornetas blancas desde un inició definieron cual alocución tuvo más impacto desde su respectivo tiempo, queda a juicio de la masa silente, las personas independientes y la historia, la forma en que valorará el discurso de cada mandatario midiéndolo en su contexto histórico.

En mi opinión personal, aunque me he mostrado crítico con Luis Abinader y su gobierno, debo decir que fue mejor de lo que esperaba, positivo en gran medida, así mismo resalto que el expresidente Danilo Medina tuvo un inicio contundente aunque el final de su presidencia no fue tan bueno. Termino este artículo diciendo que queda en manos del lector comparar las palabras del presidente con la realidad del país, manifestada en su realidad personal.

POR: WENZEL MUSSET LORENZO