Primera foto de Kristen Stewart como Lady Di: Así lucirá en la película de Pablo Larraín

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Este miércoles fue publicada la primera imagen de la actriz estadounidense, Kristen Stewart, como la princesa Diana de Gales en el protagónico que realizará en “Spencer”, la película del director chileno Pablo Larraín que se filma actualmente en Alemania.

La fotografía, que fue difundida por la producción, muestra a la actriz, famosa por su rol de Bella en la saga de “Crepúsculo”, en una toma donde aparece con su cabellera rubia y un sombrero negro, mientras su cara aparece cubierta por un tul transparente.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt

— NEON (@neonrated) January 27, 2021