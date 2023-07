Primera dama sobre reelección de Abinader: «Lo que él decida lo apoyaré»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el presidente Luis Abinader revelar que su esposa Raquel Arbaje y dos de sus hijas no quieren que él se reelija, este miércoles la primera dama afirmó que apoyará lo que él decida.

«Lo que él decida lo apoyaré», aseguró Arbaje, al responder a una usuaria de Twitter que le preguntó: «¿Usted se imagina que usted no deje al presi aspirar más y que este pueblo se vuelva a equivocar y que los saqueadores vuelvan y no le dejen nada a las próximas generaciones? ¡Cuando el mal asecha, los buenos deben mantenerse y firmes!”.

Se recuerda que, durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, el gobernante aseguró que si somete la reelección en su casa, sacaría tres votos en contra y uno nulo.

“Si someto esa votación en mi casa, está Raquel y nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaría y tres en contra… Una que no, que no vota, que dice que lo que yo haga y dos están en contra, bueno dos y Raquel”, expresó el mandatario.

Aunque destacó que la reelección es una decisión difícil de tomar, reiteró que aún tiene tiempo para referirse al tema.

Será en el mes de agosto cuando vence el plazo que tiene el jefe de Estado para dar a conocer su decisión de si va o no por la reelección.

Lo que él decida lo apoyaré. — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) June 28, 2023

Relacionado