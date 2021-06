Primera dama asegura se sentía “haragana” para ponerse segunda dosis de vacuna contra Covid-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La primera dama de la República, Raquel Arbaje, aseguró este lunes que se sentía “haragana” para ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Confieso que hoy me sentía “haragana” para ponerme la segunda dosis de la vacuna. Pero me dije no lo dejes para mañana y debes cumplir con tu deber. Amigos, estamos cansados, pero no agotados. Seamos gladiadores. Nadie con dos dosis de vacuna ha fallecido”, aseguró Arbaje en su cuenta en la red social Twitter.

Dijo que “debemos ser claros, cada organismo es diferente para tener su ritmo de crear los anticuerpos. Cuando te pones la primera dosis y nunca te ha dado Covid, tardas más tiempo en crear anticuerpos. Y la edad a veces hace que el proceso sea lento. Por eso la protección es necesaria”.

Se recuerda que la primera dama recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y llamó a la población a seguir inoculándose.

Confieso que hoy me sentía “haragana” para ponerme la segunda dosis de la vacuna. Pero me dije no lo dejes para mañana y debes cumplir con tu deber. Amigos, estamos cansados, pero no agotados . Seamos gladiadores. Nadie con dos dosis de vacuna ha fallecido. — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) June 1, 2021

Debemos ser claros, cada organismo es diferente para tener su ritmo de crear los anticuerpos. Cuando te pones la primera dosis y nunca te ha dado Covid, tardas más tiempo en crear anticuerpos. Y la edad a veces hace que el proceso sea lento. Por eso la protección es necesaria . — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) June 1, 2021

Relacionado