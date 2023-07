Primera audiencia por los documentos clasificados comienza con Nauta en el tribunal

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La primera audiencia de la causa penal contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) y su asistente Waltine Nauta por el presunto mal manejo de documentos clasificados comenzó este martes con toda la atención puesta en un posible nuevo procesamiento penal del exmandatario por la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021.

La jueza Aileen Cannon preside en los tribunales federales de Fort Pierce, 208 kilómetros al norte de Miami, una audiencia a la que sí se presentó Nauta junto a su abogada Sasha Danan, pero no Trump, que no estaba obligado a asistir.

La audiencia en Fort Pierce quedó eclipsada por la información suministrada por el propio Trump acerca de una carta que recibió del fiscal especial Jack Smith este domingo avisándole que es objeto de una investigación por el papel que desempeñó en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de una turba de sus seguidores.

Está previsto que en esta audiencia se decida cómo manejar la información clasificada que forma parte de la evidencia sin transgredir la ley de secretos oficiales y cuándo se iniciará el juicio.

Cannon fijó para el 14 de agosto la selección del jurado, pero la Fiscalía consideró en una petición que la fecha más adecuada es el 11 de diciembre, mientras que la defensa solicitó que se aplace sin fecha hasta después de las elecciones de 2024, para no afectar a su campaña, algo a lo que se oponen los fiscales.

Trump es, según las encuestas, el favorito para ganar las primarias republicanas y enfrentarse en la urnas al actual presidente, el demócrata Joe Biden, que buscará la reelección.

La situación se complica con la posibilidad de que el gran jurado que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021 decida en estos días imputar penalmente al presidente.

Otro de los candidatos a las primarias republicanas, Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, pidió este martes a Trump que suspenda su campaña inmediatamente porque, a su juicio, no puede aspirar a la Presidencia por razones éticas.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro aspirante a la nominación del Partido Republicano, dijo hoy que Trump no hizo lo suficiente por detener a la turba que asaltó el Capitolio pero legalmente no eso no basta para que sea «criminalizado».

En el caso de los documentos clasificados, Trump fue imputado formalmente en junio pasado en los tribunales federales y Nauta en julio en el mismo lugar.

Se les acusa de delitos como retener material calificado como secreto en la residencia de Trump en Palm Beach (Florida) y maniobrar para ocultarlos incluso a los abogados del expresidente.

Trump, que alega ser víctima de una «caza de brujas» y Nauta se han declarado no culpables.

El lunes el equipo del fiscal especial Jack Smith le pidió a Cannon que emita una orden de protección que, en parte, restringiría la capacidad de los abogados defensores de compartir con Trump y Nauta información clasificada en el caso.

Relacionado