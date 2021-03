Primer Tribunal Colegiado continará este lunes lectura documentos en español caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará este lunes el juicio de fondo sobre el caso Odebrecht, leyendo documentos que deberán ser incorporados a la acusación del Ministerio Público.

El pasado jueves la presidenta del tribunal, magistrada Gisel Soto, informó “se dice que en el documento original depositado por el MP que tiene su sello, que es igual a nuestro esta en el idioma español, basta ver el documento para saber que no está en español”.

El tribunal dejo establecido tanto a la defensa del Ministerio Publico como a las de los imputados que la prueba 1.3 no sería leída, ni incorporada porque no estaba traducida al español: “lo propio ocurre con el documento 1.4, sus anexos no están traducidos”.

Las defensas técnicas de los imputados Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga Arzeno y Roberto Rodríguez, rechazaron la pasada semana, la lectura de documentos que no estén traducidos al español.

“Lo que garantiza que un proceso sea debidamente respetado es que todos los documentos estén en español, porque ese es nuestro idioma y nada de que lo que este en ingles o portugués o cualquier otro idioma ha dicho el tribunal puede ser leído”, recordó la defensa Emery Rodríguez.

Aun el tribunal está incorporando la prueba número uno a la acusación, con la lectura de los citados documentos de los cuales se han leído Gacetas Oficiales, textos legislativos de contratos de prestamos y reseñas de periódicos referentes a actividades sociales del principal imputado del caso Odebrecht: Ángel Rondón Rijo.

La pasada semana el tribunal rechazo la introducción a la audiencia de las pruebas contenidas en la página 294, específicamente la 1, 1.1,1.2 de la acusación del Ministerio Público.