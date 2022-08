Primer ministro de Perú dice que no se van a someter a juicios mediáticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA.- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, declaró este miércoles que el Gobierno se somete a los procesos de investigación fiscal o judicial, pero no a los “juicios mediáticos”, en relación a las pesquisas contra el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.

“Nosotros no nos sometemos a los juicios mediáticos. Nos sometemos a los procesos de investigación fiscal, judicial o si se trata de procesos administrativos, los que lleva a cabo la respectiva comisión”, dijo Torres sobre la investigación contra Alvarado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Transportes fue implicado en una supuesta red criminal para adjudicar obras públicas de forma irregular, en la que presuntamente se encuentra el entorno familiar de Castillo.

Sin embargo, Alvarado publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que rechazó “tajantemente ser parte de una organización criminal” y solicitó al Ministerio Público “esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas”, tras ausentarse del Consejo de Ministros.

Torres agregó que no hay ningún indicio de que el ministro haya incurrido en algo irregular, pero señaló que si se encuentra alguna prueba, solicitará al presidente que se proceda “a su remoción”.

Añadió que las investigaciones se tienen que hacer “objetivamente, conforme a ley, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia” y recalcó que “se respeten los derechos de la persona”.

Las preguntas de la prensa estuvieron dirigidas a esclarecer lo sucedido este martes, cuando la Fiscalía, bajo orden judicial, arrestó a tres implicados en una supuesta red de corrupción en la que también están siendo investigados el ministro Alvarado y la cuñada del presidente de Perú, Yenifer Paredes.

Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial, se entregó al Ministerio Público este miércoles, después de que un equipo especial de la Policía y la Fiscalía la buscó el martes en el Palacio de Gobierno y este miércoles en una casa de la región Cajamarca, de donde Castillo es oriundo.

“Es un abuso el que la Fiscalía esté realizando operativos a cada rato en el Palacio de Gobierno. No una vez, dos, tres veces, por el mismo hecho ¿Eso es correcto? No, no es correcto”, señaló Torres.

También insistió el primer ministro en que el sistema de Justicia peruano “persigue al presidente solamente por el hecho de que no les gusta que sea presidente”.

Y añadió que, aunque existen magistrados decentes y honestos, también hay “de los otros, y en cantidad”.

Torres reiteró la idea de que existe un “sector pudiente económicamente” que no reconoció el triunfo de Pedro Castillo y que, desde el primer día en este juramentó el cargo, “comenzaron a darle de golpes”.

Tras sus palabras, el ministro de Justicia, Félix Chero, defendió también a Castillo al afirmar de forma rotunda que el presidente no está solo, sino que cuenta con todo el apoyo del Consejo de Ministros, ante la crisis política desatada en medio de al menos cinco investigaciones abiertas por presunta corrupción contra el jefe de Estado.

