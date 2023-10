Primer ministro británico Sunak promete a comunidad judía que estará «siempre» con Israel

«Soy inequívoco. Estamos con Israel, no sólo hoy, no sólo mañana, sino siempre. Y estoy con ustedes, la comunidad judía británica, no sólo hoy, no sólo mañana, sino siempre», subrayó el jefe del Gobierno en un comunicado divulgado hoy.

«No hay palabras para describir el horror y la barbarie desatados en Israel hace una semana. Hijas, hijos, madres, padres, maridos, esposas, abuelos arrebatados a la gente de la forma más cruel y horrible posible. Cientos de personas han muerto, muchas han resultado heridas o desaparecidas y otras han vivido la agonía inimaginable de tener a un ser querido secuestrado y mantenido como rehén», escribió el político.

Sunak agregó que se solidariza con «todos los que sufren a raíz de estos ataques».

«Sé que los días y semanas que vienen seguirán siendo muy difíciles. Al pueblo de Israel le digo que el Reino Unido está con ustedes. Lo que ocurrió fue un acto de pura maldad e Israel tiene todo el derecho a defenderse. Haremos todo lo que podamos para ayudar a Israel a restablecer la seguridad que merece», añadió.

El primer ministro conservador también subrayó que su Gobierno hará todo lo posible para proteger a la comunidad judía en este país de cualquier intimidación o actos de antisemitismo.