Prevención: una palabra prohibida en el actual gobierno  

Lo primero, es lo primero y quiero comenzar por ahí mismo, lo primero. Reciban las más sinceras condolencias todos y cada uno de los familiares de los fallecidos en el fatal sábado 18 de Noviembre 2023. Lamentando mucho esta tragedia quiero comenzar escribiendo lo que pienso y tal vez muchos coincidan conmigo.

Los fenómenos naturales, eso son, naturales; por lo cual de la naturaleza son y escapan al control de los hombres, lo que no escapa al control de los hombres es la actuación previa al evento y el accionar después del evento. No es momento de buscar culpables, pero tampoco de callar y aquí comienzo a opinar.

Las “razones” técnicas de lo ocurrido ya empiezan a tener algunos dueños , sin todavía hacerse el peritaje requerido , ya se remontan al año 1999 con un informe que decía que el muro estaba torcido , por otro lado se dice que fue por la falta de drenaje y la acumulación de agua incrementó el empuje lateral sobre el muro de contención . Yo me quedo sorprendido como después del evento aparecen los genios de siempre, pero antes nunca los vi exigiendo que el gobierno resuelva el problema. No sé dónde quedaron esos mantenimientos preventivos que se hacían cuando cerraban túneles, elevados y pasos a desnivel, ¿o es que eso era agua a presión y pintura? Me surgen tantas preguntas aun sin respuestas. Por ejemplo: ¿Por qué eso no le ocurrió a otro gobierno si el problema existe desde hace 24 años? Un medio de información se hizo eco de que un ciudadano denunció el deterioro que había en las estructuras mencionadas. ¿Por qué no se le puso atención a este ciudadano preocupado? ¿Es que vamos a contar los muertos por decenas cuando aquí haya una pluviometría por encima de lo normal?

Presidente, reelegirse para qué si ustedes no están en esto. El director del COE por su lado en una fiesta; el ministro de obras públicas afirmando que todo estaba bajo control con 9 muertos a sus espaldas; el ministro de administrativo, asegurando que tenía respuesta para todo, mientras la gente se estaba muriendo; la alcaldesa del Distrito Nacional, el mismo sábado al medio dia decía que no había ningún daño por la lluvias en la ciudad. El presidente concentrado en su proclamación del domingo en el partido reformista. ¡Increíble!

Al final, después que todo pasó, reuniones sin sentido, fuera de tiempo que solo sirvieron para que algunos se agarraran la cabeza y se lamentaran de no haber actuado a tiempo.

Otro dia trágico más, como Roma que ardía mientras Nerón tocaba el arpa. La ciudad de Santo Domingo se ahogaba en agua mientras los brazos cruzados abundaban…

Por: Pedro René Almonte M.