Pretty Busy Club celebra su primer aniversario con evento a favor de emprendimiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El espacio para mujeres emprendedoras Pretty Busy Club, realizó la cuarta entrega del Pretty Busy Night bajo el lema “Rockin our first year”, donde los asistentes se llevaron informaciones de valor sobre el proceso de emprender y levantar un negocio desde cero.

En esta cuarta versión se tuvo como novedad la participación de conferencistas internacionales, quienes hablaron de las herramientas fundamentales para emprender y sostener un negocio en su primer año de operaciones.

Una nota de prensa señala que dentro del espacio Long Story Short, se presentaron las historias de emprendimientos a través del storytelling, con el objetivo de exponer la parte humana y el capital emocional del emprendedor en el proceso de desarrollar sus negocios.

El evento que conmemoró el primer aniversario del Club, contó con la participación especial de Paloma de la Cruz y la chef Rosa Lía, quienes contaron su historia real como emprendedoras y todos los obstáculos que tuvieron que pasar para obtener el éxito en sus emprendimientos.

Este Pretty Busy Night contó con la presencia de los speakers internacionales Carla Dearing, desde New York, directora de SUM 180, quien tuvo la ponencia “Guiding Your Business Through Techology”; Tarik Nally, de Kale y Flax, quien llegó desde Kentucky con el tema “Design, Hustle, Then Hustle Some More”; Miyuki Kasahara, CMO de Pretty Busy Club, quien presentó la conferencia “5 reglas a romper en tu primer año”, y Luz González, CEO de Pretty Busy Club, la conferencia “Moldeando tu modelo de negocios en el primer año”.

Esta cuarta entrega del Pretty Busy Night se llevó a cabo el viernes 5 de julio del 2019 de 6:00 a 10:30 pm en el Showroom de Avelino Abreu y contó con el co-patrocinio de Audi RD, Fyeras, The Box Working Space, Master Plan Events, Maka Capilar Health, Every Box, Punto Booth, Tix, Maxlife, Roc Servicios y Eventos, Lounge Events, Aura Dominicana, Picky Plants, Green, Gentlemans Collection, La Marca Prosecco y Piar Media & Events.

Acerca de Pretty Busy Club

Es un espacio para mujeres emprendedoras que buscan un acompañamiento y una comunidad para hacer crecer sus ideas y proyectos. Ofrece mentoría personalizada y un club de miembros con acceso a herramientas prácticas y contenido curado para que las mujeres emprendan de manera efectiva. El club es liderado por sus fundadoras, Luz González, Mentora de Emprendimiento y Consultora en Incubación y Aceleración de Negocios, y Miyuki Kasahara, Productora Creativa y Asesora en Mercadeo.

