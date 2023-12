Presuntos delincuentes caen abatidos tras enfrentar a tiros a la PN en Santiago  

EN NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-La Policía Nacional informó que Noel Ariel Hiraldo de Peña, alias “Belluga” y otro identificado como Brayan, cayeron abatidos tras enfrentar a tiros a una patrulla policial del destacamento del distrito municipal La Canela, Santiago, después que intentaron asaltar varias personas.

De acuerdo al informe de los agentes actuantes, el hecho se produjo cuando se encontraban en labores de patrullaje, se percataron de que los occisos intentaron asaltar a varias personas en la calle Principal del sector Batey de la referida localidad.

Una nota de prensa indica que los antisociales al notar la presencia de los agentes emprendieron la huida, lo que originó una persecución.

La policía comunicó que la “Belluga”, de 21 años, y Brayan, transitaban a bordo de una motocicleta negra sin placa, quienes al ser perseguidos por los miembros de la institución, los atacaron a tiros, repeliendo dicha agresión y resultando con las heridas que les produjeron la muerte.

Ambos portaban las pistolas, una marca Tauro, serie No. TRD12015662 y Smith Wesson, serie No. TZA9739, modelo 915, calibre 9 milímetros, portadas sin ningún tipo de documentos, las mismas al ser depuradas en el sistema de la Policía (SPCC) no arrojaron datos.

Además, Noel Ariel Hiraldo de Peña, al ser depurado en el sistema policial, figura con un registro por droga, impedimento de salida y era activamente buscado mediante la orden de arresto auto No.07832-2023, por asociación de malhechores y robo agravado.

En cuanto a las armas ocupadas y la motocicleta, se encuentran en poder del Ministerio Público, mientras que los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes de ley.