Presunto pandillero imputado por el asesinato de Junior asegura no conoce a los otros acusados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Mientras era conducido del cuartel 48 a la Corte Criminal y custodiado por dos detectives, el presunto pandillero Luis Cabrera Santos, arrestado y extraditado desde Connecticut a Nueva York, en relación al asesinato del estudiante Lesandro Guzmán Feliz (Junior), negó los cargos, diciendo que no participó en el brutal homicidio y que no conoce a los otros acusados que según la policía, son miembros activos de una célula de la pandilla Los Trinitarios.

Cojeando y con una expresión de que sentía algún dolor físico, y un rostro de angustia, Cabrera Santos, quien el primero de los 12 acusados que rompe el silencio, dijo que le están imputando cargos criminales, “pero soy inocente, yo no estaba en eso”.

Vestido con la bata color rojo con las que se visten a los criminales en Nueva York, encadenado de manos y pies y con un pesado grillo en un tobillo, el sospechoso, añadió que “no sé na, no tengo que ver con nada de lo que me están acusando”.

Expresó que “me están poniendo a hacer lo que no lo he hecho”.

“No cometí el crimen y soy inocente y no conozco a los otros. No, yo no los conozco”, dijo Cabrera Santos, acusado de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, conspiración, ataque en pandilla y posesión criminal de un arma.

Fue llevado ante el juez, donde al igual que los otros 11, se declaró “no culpable”.

Anuncios

Relacionado