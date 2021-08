Préstamos del Gobierno desatan una tempestad entre el ministro de Hacienda y dos dirigentes del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El tema de los préstamos tomados por el Gobierno ha desatado este miércoles una fuerte polémica en Twitter, la cual involucró a dos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta al ministro de Hacienda, Jochi Vicente.

En efecto, la controversia arrancó cuando Francisco Domínguez Brito, exfuncionario y aspirante presidencial del PLD, fustigó al Gobierno alegando que, antes de llegar al poder, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticaba fuertemente el endeudamiento del PLD.

En seguida, el ministro Vicente le respondió que el PLD ni siquiera dejó fondos para cubrir los programas sociales en los meses de julio y agosto, y dijo que los préstamos se justifican para atender las necesidades derivadas de la pandemia.

“Cuando el PRM estaba en oposición fue duro contra el PLD por el tema préstamos, sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado 13 mil millones de dólares, casi la totalidad de préstamos que se tomaron en 8 años de gobierno del PLD”, tuiteó Domínguez Brito.

“También creo que se te olvidó que recibimos el Gobierno sin recursos para pagar el FASE de Agosto 2020. Y que tuvimos que regularizar la deuda emitida para pagar contratistas durante la transición”, replicó Vicente.

La cosa no quedó ahí, pues el diputado y miembro del Comité Político del PLD, Víctor Suárez, se metió en la polémica y dijo que los datos disponibles hacen “quedar mal al ministro”:

“No Ministro, datos en portal de @DIGEPRESRD lo hacen quedar mal. De Sept.’20 a Jul.’21 gasto en ayuda social (FASE, Quédate en Casa y Pa’ti) es US$1,310.1 millones y de @SaludPublicaRD apenas US$361 millones. 1,671.1 millones de dólares no es ni 1/4 parte del aumento de deuda”, señaló.

“Cuando el PRM estaba en oposición fue duro contra el PLD por el tema préstamos, sin embargo, en su primer año de gobierno han tomado 13 mil millones de dólares, casi la totalidad de préstamos que se tomaron en 8 años de gobierno del PLD” FDB.#FranciscoEnMatinal5 #FDB pic.twitter.com/6pcnasE4lg — Francisco (@DominguezBrito) August 4, 2021

El ministro no se quedó callado y volvió a la carga, diciendo lo siguiente:

“Parece que se te olvidó que estamos batallando una pandemia que sólo en gastos directos asociados a ella se ha tenido que destinar más de RD$189 mil millones. Asumo que no estás recomendando no darle asistencia social a los mas afectados por la pandemia o no comprar la vacunas”.

El incidente generó una tempestad alimentada por múltiples comentarios y opiniones a favor de uno y otro lado.-

Relacionado