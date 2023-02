¡Presidente, vamo arriba con el Código Penal!

Nunca como hoy, nuestro Código Penal estuvo tan cerca de adaptarse a los nuevos tiempos y a la realidad que vivimos como sociedad. Los gobiernos anteriores que pudieron tomar una decisión en procura de avanzar, no lo hicieron y jugaron a que los segundos se conviertan en años, y finalmente nuestro código penal cogía polvo y telaraña, engavetado en la oficina más recóndita. Nuevamente volvemos a tener cerca la aprobación del código penal que nos merecemos, pero como siempre la piedra en el zapato está presente (las causales del aborto). Para bien o para mal, los llamados a tomar la decisión son los legisladores y el presidente, no las mujeres. Por tanto, si en lo único que no hay consenso es en las causales del aborto, es necesario avanzar y colocar la piedra en el zapato, temporalmente a un lado del camino.

En tal sentido, invertir un tiempo valioso desgastándose en un debate que por lo pronto no dejará conforme a todo el mundo, pues lo mejor sería reencauzar la discusión de las 3C del aborto en otra pieza y permitir que tengamos el código penal que nuestra sociedad se merece. Mientras pasan las horas, los dominicanos nos estamos perdiendo de algunas novedades que trae el nuevo código penal, por ejemplo: regula nuevos tipos penales, reformando de manera integral el derecho penal dominicano, con el propósito de proveer soluciones a la justicia para un mejor funcionamiento de legalidad, equidad y razonabilidad. La propuesta de ley establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas; castiga drásticamente el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas ¿recuerdan a Yocairi Amarante? Las penas irán de los 30 a 40 años de prisión, también habrá cúmulos de penas sumando hasta los 60 años de prisión (algo muy cerca a podrirse tras las rejas). También en esta nueva pieza será castigado el “bullying” con multas y prisión menor; la violencia de género será castigada con pena mayor a quien provoque daño físico, sexual o psicológico a una persona mediante el empleo de fuerza física o violencia económica.

Presidente, nuestro país merece avanzar, por favor no juegue al tiempo como sus antecesores. ¡Vamo arriba con el código penal que la carga se acomoda en el camino, mientras avanzamos! PD. Quien suscribe está de acuerdo con el derecho de las mujeres a decidir… con algunas observaciones.

Por: Pedro René Almonte M.

Relacionado