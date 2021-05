(VIDEO) Presidente TSE acusa a jueces del pleno de hacer campaña de descrédito en su contra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El juez presidente del Tribunal Superior Electoral, Marcos Cruz García, acusó este miércoles a jueces miembros del pleno de ese organismo judicial, a personal directivo y técnicos de manchar y desprestigiar su imagen.

Antonio Cruz García, manifestó además, que esas personas han atentado en contra de su integridad como persona y su posición como juez presidente del TSE, mediante una campaña de descrédito.

En rueda de prensa, el magistrado ofreció también un informe de gestión, en el cual explica es un análisis y recuento detallado de las acciones y medidas adoptadas desde su llegada al cargo el pasado 11 de noviembre de 2020.

Despidos en TSE

En cuanto a los alegados despidos, Cruz Carcía reiteró que se debe a una campaña de descrédito en su contra.

“Yo no he cancelado a nadie, aquí hubo 41 puestos que se fueron hacia la JCE y pagamos 30 millones por concepto de prestaciones, aquí no hay autoritarismo, al contrario, yo he rescatado la mística de trabajo en el órgano”, dijo el magistrado.

Precisó que ha evitado más de 40 millones de pesos en gastos excesivos de viajes que se hacían en primera clase.

Relacionado