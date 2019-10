Presidente Trump critica a Steve Kerr y Gregg Popovich por caso China

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El presidente Donald Trump criticó a Steve Kerr, coach de los Golden State Warriors y Gregg Popovich de los San Antonio Spurs por su respuesta a la controversia de China

El mandatario de Estados Unidos, en sus primeros comentarios públicos sobre la relación de la NBA con China, criticó al entrenador de los Warriors y al de Spurs por su respuesta a las preguntas sobre la controversia.

Trump intervino en el tema el miércoles por la tarde, diciendo que la NBA tiene que “resolver su propia situación” con China mientras criticaba a Kerr y Popovich por “complacer a China”.

Kerr, quien ha criticado públicamente a Trump y ha expresado su opinión sobre varios temas sociales en los Estados Unidos, dijo el lunes que no tenía comentarios cuando se le preguntó sobre las consecuencias del tuit del GM de los Houston Rockets, de Daryl Morey, la semana pasada en el que mostró su apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Trump destrozó a Kerr dos días después, diciendo que el entrenador tres veces ganador del campeonato “era como un niño pequeño, estaba tan asustado que incluso no estaba respondiendo la pregunta”, dijo Trump. “No pudo responder la pregunta, estaba temblando ‘Oh, oh, oh, no sé. No sé’”.

“No sabía cómo responder la pregunta y, sin embargo, habla muy mal de Estados Unidos”.

Popovich también evitó discutir directamente el tema específico con respecto a las protestas en Hong Kong, aunque elogió al comisionado de la NBA Adam Silver por su postura de apoyo a la libertad de expresión.

“Vi a Popovich, más o menos en lo mismo, pero en realidad no parecía tan asustado”, dijo Trump. “Pero hablan mal de Estados Unidos, pero cuando habla de China, no quieren decir nada malo. Pensé que era bastante triste en realidad”.

Muchos entrenadores de la NBA se han mantenido en silencio sobre la situación actual con China. El entrenador de los Rockets, Mike D’Antoni, se negó a responder preguntas sobre el tema después del partido de su equipo en Tokio el martes, mientras que el entrenador de los LA Clippers, Doc Rivers, no profundizó en detalles cuando se le preguntó su opinión.

“Observo la forma en que Kerr y Popovich y algunos de los demás estaban complaciendo a China y, sin embargo, parece que a nuestro propio no lo respetan”, dijo Trump. “Es como si no lo respetaran. Dije: ‘Qué diferencia, ¿no es triste?’ Es muy triste. Para mí, es muy triste”.

Silver, hablando en Japón el martes, dijo que él y la Liga se ‘disculpan’ por el resultado y la reacción que siguió al tuit de Morey, pero señaló: “No nos estamos disculpando por el hecho de que Daryl ejerza su libertad de expresión”.

Un evento de la NBA Cares en Shanghai que involucró a Los Angeles Lakers fue cancelado el miércoles, sólo unas horas antes de comenzar.

La NBA sólo dijo que cancelar el evento, que supuestamente beneficiaría a las Olimpiadas Especiales, no fue su decisión.

Las protestas en Hong Kong fueron provocadas por una propuesta de ley de extradición que habría permitido que los sospechosos fueran enviados a China para ser juzgados. Los activistas vieron eso como una amenaza a los derechos legales que los residentes de Hong Kong tienen bajo el marco actual de “un país, dos sistemas”.

